Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe

La doar 32 de ani, un britanic a devenit subiect de presă după ce a achiziționat două case în Sicilia, plătind doar 1 euro pentru fiecare. George Laing a dezvăluit însă că, în realitate, cheltuielile se ridică la câteva mii de lire sterline.

De la 1 euro la 4.000 de lire sterline

George Laing a cumpărat prima sa casă în Mussomeli, în 2022, printr-un program guvernamental italian lansat în 2017 pentru a repopula orașele mici cu populație în scădere. Recent, britanicul a achiziționat și a doua casă la același preț simbolic, dezvăluind toate costurile ascunse.

”În total, pentru toate casele de 1 euro plătești 1 euro pentru dreptul de proprietate. Apoi trebuie să achiți o taxă de agenție de aproximativ 500 de lire sterline și notarului local, pentru transferul actelor, circa 2.800 de lire sterline. În plus, există taxe de agenție de 100-200 de euro, un certificat energetic de 200 de euro și planurile de etaj, care costă încă 80 de euro”, a explicat George, potrivit Daily Mail.

De asemenea, multe locuințe nu sunt racordate la apă.

”Pentru un contor nou trebuie să plătești 700 de euro, iar pentru conductă, alți 700. Așadar, în total, le spun oamenilor că o casă de 1 euro costă aproximativ 4.000 de lire sterline.”

”Am scos cinci camioane de gunoi”

Prima sa proprietate avea nevoie de o renovare completă: instalații electrice și sanitare, acoperiș, baie și bucătărie.

”Am scos cinci camioane de gunoi înainte ca locuința să fie curățată. Este o clădire care va fi transformată într-un apartament independent cu un dormitor”, spune George.

Deși bugetul său inițial pentru renovare era de 15.000 de lire sterline, până acum a cheltuit doar 1.000 și estimează că se va încadra în 5.000.

”Am devenit destul de priceput în a face lucrările destul de ieftin. Cunosc pe cineva care a făcut exact aceeași treabă și a cheltuit 50.000. Eu am învățat să fac o liră să valoreze o sută.”

A doua casă, achiziționată în iulie, este într-o stare mai bună, fără fisuri majore.

”Pentru a doua proprietate am un buget de aproximativ 10.000 de euro, dar probabil o voi face cu jumătate din această sumă. Fac acoperișul singur, înlocuiesc grinzile și țiglele. Poate nu arată perfect, dar costă doar o fracțiune din prețul pieței.”

Planuri mari pentru viitor

În ciuda barierelor lingvistice și a dificultăților financiare, George spune că aventura caselor de 1 euro i-a schimbat viața.

”Mi-a oferit atât de multe oportunități și mi-a adus atât de mulți bani, iar viața mea s-a îmbunătățit considerabil de când am părăsit Londra și am renunțat la rutina zilnică de la nouă la cinci.”

Până la sfârșitul anului, britanicul vrea să cumpere și a treia casă la preț simbolic și să deschidă un magazin de antichități în Mussomeli. Mai mult, plănuiește o cursă sponsorizată de la Londra la Sicilia pentru a strânge fonduri.