Caz șocant la un hostel din Londra – Plângere ignorată de Booking.com după infestarea cu ploșnițe

O turistă a reclamat că a găsit ploșnițe în camera rezervată prin Booking.com la un hostel din Londra, însă platforma nu a răspuns imediat, iar problema ar fi fost raportată de mai mulți clienți anterior, dar nu s-a ținut seamă de ea.

O călătorie de lucru la Londra s-a transformat într-un coșmar pentru o clientă care a rezervat, prin Booking.com, un pat la hostelul Safestay Holland Park. Ajunsă la destinație în jurul miezului nopții, ea a descoperit că patul, perna și pereții camerei erau infestați cu ploșnițe, scrie The Guardian.

Personalul hostelului a mutat-o într-o altă clădire a aceluiași hostel, însă situația s-a repetat: și acolo a găsit urme evidente ale insectelor. Din cauza condițiilor, femeia a ales să își petreacă noaptea trează, așteptând în zona de recepție până dimineața.

Oboseala acumulată a forțat-o să renunțe la planurile pe care le avea în Londra. A luat primul tren spre casă la primele ore ale dimineții, cumpărând un bilet sîn plus și pierzând onorariul pentru munca pe care nu a mai putut-o realiza, ea fiind acolo în scop profesional.

Mai mult decât atât, a fost nevoită să-și cumpere haine noi și să spele în mod repetat bagajele pentru a evita transportarea insectelor acasă.

Costurile suplimentare au ajuns la 265 de lire sterline. Ulterior, aceasta a descoperit pe mai multe site-uri de recenzii că situații similare au fost raportate de zeci de clienți ai aceluiași hostel, dar și la alte trei dintre cele cinci unități Safestay din Marea Britanie, informează, de asemenea, sursa citată anterior.

Investigația autorităților, urmată de reacția hostelului

După plângerea oficială depusă, Consiliul local Kensington și Chelsea a dispus măsuri de dezinsecție la hostel. Managerul unității i-a oferit clienteii o compensație de 250 de lire sterline, sumă pe care aceasta încă o așteaptă. În schimb, Booking.com nu a răspuns inițial la reclamația depusă.

Mai grav, în camera infestată au fost cazați și alți oaspeți, fără ca aceștia să fie evacuați imediat, ridicând semne de întrebare privind siguranța și responsabilitatea corporativă a unității.

În fața întrebărilor legate de motivul pentru care infestarea nu a fost depistată de echipa de curățenie, reprezentanții Safestay au susținut că se fac inspecții zilnice și că o firmă de specialitate intervine pentru tratamente împotriva dăunătorilor atunci când apar probleme.

„Ne cerem scuze. După notificare, am programat tratamentul, iar camerele afectate au fost blocate. Autoritatea de mediu a vizitat locația și a confirmat că acțiunile luate sunt corespunzătoare”, au transmis aceștia.

Măsurile luate de Booking.com, dar abia după presiunea publică

Întrebată de ce nu a reacționat prompt în acest caz, platforma Booking.com nu a oferit un răspuns clar privind întârzierea.

Totuși, ulterior, compania a rambursat costul cazării și a suspendat temporar hostelul Safestay Holland Park din lista sa de oferte. „Am contactat partenerul pentru a ne asigura că problema este remediată cât mai rapid”, a precizat Booking.com.

Conform legislației din Regatul Unit, furnizorii de cazare au obligația legală de a menține spațiile curate și sigure, ceea ce include și eliminarea infestărilor imediat ce acestea sunt identificate.

Cazul cu pricina readuce în discuție importanța unei monitorizări stricte a unităților listate pe platformele de rezervări online și a unei reacții rapide în fața problemelor de igienă semnalate de clienți.

Incidentul de la Londra arată, de altfel, nu doar disconfortul și pierderile financiare suferite de clientă, ci și nevoia unei mai bune comunicări între platformele de rezervare, unitățile de cazare și autoritățile de control. În lipsa unui răspuns rapid și eficient, astfel de situații pot afecta grav atât reputația companiilor implicate, cât și siguranța consumatorilor, exact ca în cazul de față.