Un bebeluș de doar două luni, vândut între două familii în Gorj. DIICOT anchetează cazul

Caz șocant în Gorj! Un bebeluș de doar două luni ar fi fost vândut între două familii

O nouă tragedie scoate la iveală o realitate tulburătoare din România: un copil de doar două luni a ajuns în centrul unei anchete complexe derulate de procurorii DIICOT. Totul s-a petrecut în județul Gorj, unde un bebeluș ar fi fost vândut între două familii de aceeași etnie. Cazul a stârnit o reacție puternică în rândul opiniei publice, iar autoritățile au demarat o serie de percheziții pentru a descoperi toate detaliile din spatele acestei tranzacții revoltătoare.

Cum a ajuns un bebeluș de două luni să fie vândut

Conform informațiilor preliminare, anchetatorii au descoperit că o familie de romi, care nu putea avea copii, ar fi apelat la o altă familie din aceeași comunitate pentru a cumpăra un bebeluș. Discuțiile dintre cele două familii ar fi avut loc pe parcursul mai multor zile, fiind purtate ca o veritabilă negociere. În cele din urmă, copilul a fost „cedat” în schimbul unei sume de bani.

Această presupusă tranzacție a atras atenția autorităților, iar cazul a fost preluat imediat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care investighează situația sub suspiciunea de trafic de minori și alte infracțiuni conexe.

Ancheta DIICOT: percheziții și audieri în mai multe localități

După sesizarea cazului, procurorii DIICOT au intervenit prompt, organizând percheziții domiciliare în mai multe localități din județul Gorj. Scopul acestora a fost de a strânge probe concludente care să confirme circumstanțele exacte în care a fost vândut copilul. În urma acestor acțiuni, atât părinții biologici ai bebelușului, cât și familia care ar fi primit copilul, au fost duși la audieri.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească în detaliu rolul fiecărei persoane implicate și dacă au existat intermedieri sau alte persoane care au facilitat vânzarea copilului. În funcție de probele adunate, procurorii urmează să decidă măsurile preventive care se impun în acest caz grav.

Bebelușul este acum în siguranță, sub protecția DGASPC Gorj

După intervenția autorităților, copilul a fost preluat de o instituție aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj. Reprezentanții instituției au confirmat că bebelușul se află în siguranță și este îngrijit corespunzător. Urmează acum evaluarea situației sale familiale, pentru a se stabili care va fi soluția legală pe termen lung, astfel încât micuțul să beneficieze de un mediu stabil și protejat.

Autoritățile subliniază că orice act de „vânzare” sau „cedare” a unui copil este ilegal și constituie o formă gravă de trafic de minori, pedepsită conform legislației în vigoare.

Cazuri similare în alte județe din țară

Din păcate, incidentul din Gorj nu este un caz izolat. În trecut, autoritățile au mai descoperit situații similare în alte regiuni ale țării. Procurorii DIICOT investighează în prezent un alt dosar asemănător, tot în Gorj, unde un copil ar fi fost „vândut” în condiții identice.

De asemenea, un caz din județul Bacău a șocat opinia publică atunci când o femeie a fost anchetată după ce a încercat să-și vândă pentru 5.000 de lei unul dintre gemenii nou-născuți. Într-un alt dosar, o femeie de 33 de ani și-a vândut bebelușul unei tinere de 19 ani, care intenționa să-l folosească la cerșit.

