Un bărbat suspectat că și-a ucis copilul s-a baricadat în casă și amenință că se aruncă de la balcon cu celălalt. Poliția a adus negociatorii

Un incident extrem de grav are loc în prezent la Otopeni, unde un bărbat este suspectat că și-ar fi ucis copilul vitreg și a luat ostatică o rudă, amenințând că se va arunca de la balcon împreună cu celălalt copil. Forțele de ordine au intervenit prompt, iar la fața locului au fost aduși negociatori specializați pentru a gestiona situația.

Un bărbat bănuit că și-a ucis copilul s-a închis în locuință și amenință că sare de la balcon cu celălalt

Datele preliminare ale anchetei arată că pe data de 23 august copilul, despre care tatăl vitreg afirmase inițial că ar fi avut doar vărsături, a încetat din viață. Însă, necropsia recentă a stabilit că băiatul a decedat în urma unor lovituri puternice la nivelul abdomenului.

Concubina bărbatului, mama celor doi copii, a recunoscut ulterior în fața anchetatorilor că micuțul a fost ucis în bătaie, mărturisind că a ascuns adevărul din teamă față de partenerul ei de viață.

El ține ostatic în casă și o rudă

Vineri, pe data de 29 august, suspectul a luat al doilea copil și a amenințat că se va arunca împreună cu acesta de la balcon. Intervenția rapidă a negociatorilor a făcut posibilă salvarea copilului.

În aceste clipe, însă, bărbatul se află încă în apartament, unde deține o rudă ca ostatic. Zona a fost izolată de autorități, care acționează pentru a asigura siguranța tuturor celor implicați și pentru a detensiona situația. Potrivit informațiilor România TV, ar fi vorba despre cumnata sa.

