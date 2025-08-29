Un bărbat suspectat că și-a ucis copilul s-a baricadat în casă și amenință că se aruncă de la balcon cu celălalt. Poliția a adus negociatorii

Ultima ora
29 aug. 2025 | 11:45
de Badea Violeta

Actualitate
Un incident extrem de grav are loc în prezent la Otopeni, unde un bărbat este suspectat că și-ar fi ucis copilul vitreg și a luat ostatică o rudă, amenințând că se va arunca de la balcon împreună cu celălalt copil. Forțele de ordine au intervenit prompt, iar la fața locului au fost aduși negociatori specializați pentru a gestiona situația.

Datele preliminare ale anchetei arată că pe data de 23 august copilul, despre care tatăl vitreg afirmase inițial că ar fi avut doar vărsături, a încetat din viață. Însă, necropsia recentă a stabilit că băiatul a decedat în urma unor lovituri puternice la nivelul abdomenului.

Concubina bărbatului, mama celor doi copii, a recunoscut ulterior în fața anchetatorilor că micuțul a fost ucis în bătaie, mărturisind că a ascuns adevărul din teamă față de partenerul ei de viață.

El ține ostatic în casă și o rudă

Vineri, pe data de 29 august, suspectul a luat al doilea copil și a amenințat că se va arunca împreună cu acesta de la balcon. Intervenția rapidă a negociatorilor a făcut posibilă salvarea copilului.

În aceste clipe, însă, bărbatul se află încă în apartament, unde deține o rudă ca ostatic. Zona a fost izolată de autorități, care acționează pentru a asigura siguranța tuturor celor implicați și pentru a detensiona situația. Potrivit informațiilor România TV, ar fi vorba despre cumnata sa.

