Un bărbat era să-și piardă un deget din cauza inelului inteligent Samsung Galaxy Ring: Ce s-a întâmplat cu bateria device-ului

Daniel Rotar, cunoscut ca ZoneofTech, a trecut printr-o pățanie serioasă chiar la poarta de îmbarcare: bateria inelului inteligent Samsung Galaxy Ring i s-a umflat brusc, iar inelul i-a rămas blocat pe deget, cu dureri zdravene la pachet. A ratat zborul și a ajuns la spital, unde medicii i-au scos inelul fără să-l taie — cu gheață pentru umflătură și un lubrifiant medical. Inelele Samsung ni se par o mică revoluție tehnologică și am scris în trecut despre Galaxy Ring ca despre un gadget reușit și foarte apreciat; tocmai de aceea, incidentul de față e cu atât mai surprinzător și merită urmărit până la capăt, inclusiv cu rezultatele analizei promise de producător.

Cum a început incidentul și de ce e diferit la o „bijuterie smart”

Potrivit relatării sale, totul a pornit în zona de îmbarcare: inelul a devenit dureros, iar bateria părea să se fi dilatat suficient încât să-l blocheze. Spre deosebire de un ceas sau brățară, o bagă inteligentă nu are joc pe încheietură și nu o poți „aluneca” ușor; dacă se umflă, strânge direct pe falangă.

Pericolul teoretic la bateriile defecte este cunoscut: celulele pot să se umfle, să se supraîncălzească sau, în cazuri extreme, să ia foc. În cazul unui inel, riscul este amplificat de lipsa de spațiu și de faptul că pielea nu are unde „cedează”. Medicul nu poate introduce ușor instrumente, iar tăierea metalului lângă o baterie instabilă ridică alte riscuri.

Intervenția la spital și reacția companiei

La spital, echipa medicală a aplicat gheață pentru a diminua edemul degetului, apoi a folosit un lubrifiant medical pentru a ajuta inelul să alunece. Procedura a reușit fără să fie nevoie de tăiere, iar Rotar a anunțat ulterior că degetul este în regulă, cu mici urme care se vor vindeca în câteva zile.

Ulterior, Samsung a preluat inelul direct de la domiciliul său, pentru analiză de laborator. Compania ar fi transmis că îl va informa despre rezultatele investigației și, potrivit relatărilor, vizează identificarea oricăror probleme sistemice. Acesta este pasul standard într-un caz singular, pentru a stabili dacă defectul ține de unitatea respectivă, de o serie de producție sau de proiectare.

Semnale de alarmă înainte de incident: autonomie scăzută și porniri instabile

Rotar susține că inelul dădea semne de probleme de mai mult timp: în loc de autonomia promisă „până la 7 zile”, abia rezista 1–1,5 zile, iar uneori nu pornea deloc după o zi de încărcare, fiind nevoie de două zile la dock. În momentul incidentului, dispozitivul nici măcar nu era la încărcat — ceea ce ridică întrebări suplimentare despre starea celulei.

Astfel de simptome — scădere bruscă a autonomiei, încălzire, opriri neprevăzute — pot indica degradarea accelerată a bateriei. În purtabile, toleranțele sunt mici, iar variațiile de temperatură, șocurile mecanice sau micro-infiltrațiile pot înrăutăți situația în timp.

Plângeri similare și contextul de siguranță

Creatorul a menționat postări ale altor utilizatori (ex. pe forumuri și Reddit) care s-au plâns de autonomie în scădere și, izolat, de baterii umflate; unii ar fi primit înlocuiri gratuite, dar ar fi întâmpinat probleme recurente. Deși aceste relatări nu echivalează cu o constatare oficială, ele justifică un control de calitate mai atent și o comunicare proactivă a pașilor de siguranță pentru utilizatori.

Istoric, industria a mai trecut prin crize legate de baterii, iar producătorii au dezvoltat protocoale stricte de testare și retragere. Diferența, în 2025, este miniaturizarea: cu cât dispozitivul e mai mic și mai apropiat de piele, cu atât marja de eroare e mai mică.

Ce pot face utilizatorii acum

Dacă observi autonomie căzută brusc, încălzire neobișnuită, umflături vizibile sau dificultate în a scoate inelul, oprește-l și contactează imediat suportul producătorului. Evită încărcarea peste noapte în spații fără supraveghere și nu continua să-l porți dacă apar dureri ori urme pe piele. Pentru sporturi sau zboruri lungi, ia în calcul să-l dai jos preventiv.

În cazul de față, incidentul s-a încheiat fără urmări grave, iar investigația tehnică va stabili cauzele. Până atunci, lecția e clară: confortul și sănătatea degetului sunt pe primul loc, iar semnele timpurii privind bateria nu trebuie ignorate.