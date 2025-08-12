Un bărbat cu probleme psihice a vandalizat sala de gimnastică ”Nadia Comăneci” din Onești. A dat foc vestiarelor

Un incident neobișnuit a zguduit marți dimineață comunitatea din Onești. Sala de gimnastică ”Nadia Comăneci”, loc cu semnificație aparte pentru sportul românesc și pentru comunitatea locală, a fost vandalizată de un bărbat cunoscut cu probleme psihice, care a dat foc vestiarelor și a distrus o parte din bunurile aflate în clădire.

Sala ”Nadia Comăneci”, vandalizată de un om al străzii

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 07:00, pe 12 august. Potrivit primelor informații, un bărbat fără adăpost ar fi pătruns în sala de gimnastică cu intenția de a provoca distrugeri. Surse din anchetă spun că acesta ar fi fost sub influența substanțelor interzise. Fără un motiv clar, a incendiat zona vestiarelor și a spart o vitrină cu medalii.

Autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 de un localnic. „La data de 12 august a.c, în jurul orei 7.00, polițiștii din Onești au fost sesizați de către un bărbat de 44 de ani, din localitate, despre faptul că o persoană necunoscută ar fi intrat într-o clădire de pe strada Perchiului cu intenția de a sustrage bunuri”, a transmis IPJ Bacău.

La sosirea forțelor de ordine, individul a fost găsit în mijlocul sălii, vizibil agitat, purtând o medalie la gât. Scenele erau haotice: fum gros în vestiare, geamuri sparte și obiecte împrăștiate. Din fericire, vitrina în care este păstrat trofeul unic primit de Nadia Comăneci pentru cele trei titluri europene nu a fost afectată. În aceeași vitrină se află și o parte din trofeele antrenoarei Maria Simionescu, precum și ale lui Nicolae Vieru, fost președinte al Federației Române de Gimnastică.

Pagubele materiale sunt considerabile

Polițiștii l-au reținut și încătușat imediat pe atacator, un bărbat de 37 de ani, cunoscut în zonă pentru problemele psihice și internările repetate la psihiatrie. După incident, acesta urmează să fie din nou supus unei evaluări de specialitate și, cel mai probabil, internat.

Pagubele înregistrate în zona vestiarelor sunt considerabile. Flăcările au distrus mobilier, echipamente și materiale sportive, iar fumul a afectat pereții și instalațiile. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, deoarece la acea oră sala nu era ocupată de sportivi sau antrenori.

În prezent, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru tentativă de furt calificat și distrugere prin incendiere. Comunitatea sportivă locală privește cu îngrijorare incidentul, mai ales că sala ”Nadia Comăneci” este nu doar un spațiu de antrenament, ci și un simbol al excelenței în gimnastică.

Autoritățile locale au promis că vor repara cât mai rapid daunele, astfel încât activitatea sportivă să fie reluată în cel mai scurt timp.