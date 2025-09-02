Ultima ora
02 sept. 2025 | 12:19
de Vieriu Ionut

Actualitate
Un băieţel de 2 ani a murit înecat într-un iaz, deşi era în cadrul unei creşe private. Cum s-a întâmplat tragedia?
Un copil de 2 ani a murit înecat într-un iaz ornamental

Un incident șocant a zguduit comunitatea din Timișoara, ridicând semne de întrebare asupra siguranței copiilor aflați în grija unor instituții private. O simplă zi de joacă s-a transformat într-o tragedie greu de imaginat, după ce un băiețel de nici doi ani și-a pierdut viața într-un mod neașteptat și dramatic.

Cum s-a petrecut tragedia

Totul s-a întâmplat în timpul programului de joacă, când micuții de la creșa privată au fost scoși afară. În loc să fie supravegheați în curtea unității, copiii au fost duși pe terasa unui restaurant vecin. Potrivit surselor din anchetă, acest spațiu era folosit frecvent de personalul creșei ca loc de recreere, în baza unei înțelegeri neoficiale cu proprietarul localului.

În acea grădină se afla însă un iaz ornamental. Deși era destinat decorului, pentru copiii mici a reprezentat un pericol uriaș. La un moment dat, băiețelul de 1 an și 8 luni s-a îndepărtat de ceilalți și a ajuns lângă apă. În câteva clipe, a alunecat și a căzut în iaz. Tragedia s-a consumat rapid, fără ca cineva să poată interveni la timp.

Descoperirea copilului și intervenția cadrelor medicale

Îngrijitoarea responsabilă și-a dat seama de absența micuțului abia în momentul în care îi aduna pe copii pentru a-i duce înapoi în creșă. Numărătoarea a arătat că lipsește un copil, iar panica a cuprins întregul personal. În urma căutărilor, trupul băiatului a fost găsit în apă.

Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă eforturile au fost zadarnice.

„Din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor”, a transmis Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș.

Anchetă și măsuri luate

Evenimentul a generat o reacție imediată din partea autorităților. Pentru a stabili cu exactitate circumstanțele, polițiștii au deschis un dosar penal. Directoarea creșei a fost reținută pentru 24 de ore și dusă la penitenciarul din Deva, după mai multe ore de audieri. Această măsură arată gravitatea cazului și importanța stabilirii responsabilităților.

Una dintre îngrijitoare a fost, la rândul ei, audiată. Spre deosebire de directoare, ea a fost lăsată să plece acasă, urmând ca ancheta să decidă ce rol a avut fiecare persoană implicată în lanțul de neglijențe care a dus la moartea copilului.

Tragedia de la creșa privată din Timișoara scoate la lumină probleme serioase legate de supravegherea copiilor și de modul în care aceștia sunt lăsați să își petreacă timpul în afara incintei. În doar câteva momente, o zi obișnuită de joacă s-a transformat într-un coșmar pentru o familie și într-un caz de responsabilitate penală pentru personalul creșei.

