Un asteroid care se credea că va lovi Pământul ar putea, de fapt, să țintească Luna. De ce este această ipoteză îngrijorătoare pentru oamenii de știință de la NASA

Un asteroid descoperit la finalul anului trecut, numit 2024 YR4, ridică noi provocări pentru agențiile spațiale. Deși riscul ca acesta să lovească Pământul este practic nul, există o probabilitate de aproximativ 4% ca în 2032 să se prăbușească pe Lună.

Din acest motiv, o echipă condusă de NASA analizează o soluție radicală: distrugerea completă a corpului ceresc.

De ce ar fi periculos un impact cu Luna

Asteroidul are un diametru estimat la 60 de metri, dimensiune insuficientă pentru a provoca o catastrofă planetară, dar suficient de mare pentru a genera efecte majore la nivel local.

Dacă ar lovi Pământul, ar putea distruge o zonă populată sau provoca tsunami considerabile în oceane. În schimb, o coliziune cu Luna ar ridica alte probleme.

Fără atmosferă care să limiteze efectele, impactul ar arunca în spațiu cantități imense de particule și fragmente. O parte ar ajunge în atmosfera terestră, producând un spectaculos curent de meteori vizibil timp de câteva zile.

Restul ar rămâne în jurul sistemului Pământ-Lună, unde ar putea intersecta orbitele sateliților artificiali.

Scenariul reprezintă o amenințare pentru infrastructuri esențiale, inclusiv pentru telescopul spațial James Webb și Stația Spațială Internațională.

Chiar și resturi de mici dimensiuni pot avaria grav astfel de echipamente, punând în pericol decenii de cercetare științifică și investiții de miliarde de dolari.

De la deviere la demolare: o schimbare de strategie

Până acum, consensul științific în privința asteroizilor potențial periculoși era că aceștia trebuie deviați de pe traiectorie, nu distruși. Singurul test practic realizat până acum, misiunea DART a NASA, a constat în lovirea asteroidului Dimorphos cu o navă spațială, pentru a-i modifica orbita.

În cazul asteroidului 2024 YR4, însă, specialiștii conduși de Brent Barbee, de la NASA Goddard Space Flight Center, consideră că soluția clasică nu este suficientă.

Într-un studiu aflat în etapa de evaluare, echipa propune utilizarea unor metode mai drastice, inclusiv o detonare controlată, pentru a preveni impactul cu Luna și consecințele asupra sateliților.

Deși ideea amintește mai degrabă de scenariile hollywoodiene, cercetătorii atrag atenția că este nevoie de evaluări serioase privind fezabilitatea și riscurile unei asemenea intervenții.

În joc nu este doar spectacolul cosmic pe care l-ar putea oferi un impact lunar, ci siguranța infrastructurii spațiale pe care societatea modernă se bazează zilnic, de la comunicații și navigație până la observații științifice de vârf.

Descoperirea asteroidului și scenariile posibile pentru 2032 deschid, așadar, o dezbatere crucială: cum ar trebui să ne apărăm nu doar planeta, ci și vecinul său cosmic, de amenințările venite din spațiu.