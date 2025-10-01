Un american, uimit de ce a găsit în România. Sfaturi pentru turişti străini: „Doar în Elveţia mai găseşti asta. E o ţară scumpă pentru Europa de Est”

Un vlogger american care a petrecut peste două luni călătorind prin România a împărtășit impresiile sale într-un videoclip viral, subliniind surprizele plăcute descoperite la fiecare pas. „România m-a surprins în fiecare zi pe parcursul celor două luni petrecute aici”, a declarat acesta, lăudând atât oamenii, cât și natura țării noastre.

De ce spune un american că România este o țară scumpă pentru Europa de Est

Potrivit vloggerului, românii sunt printre cei mai prietenoși față de turiștii străini: „Fără îndoială, România are cea mai prietenoasă atitudine față de cei care explorează țara lor”. Această ospitalitate, combinată cu peisaje naturale încă neexplorate pe care le compară cu cele din Elveția, face din România o destinație surprinzător de atractivă.

Vloggerul a atras atenția asupra câtorva aspecte pe care turiștii ar trebui să le știe înainte de a călători în România:

Ursii în timpul drumețiilor – România are cea mai mare populație de urși din Europa, așadar trebuie luate măsuri de precauție când se explorează pădurile și zonele montane.

Moneda locală – Țara folosește Leul, nu Euro, iar turiștii trebuie să fie pregătiți să facă schimburi valutare pentru tranzacții cotidiene.

Transportul public – Funcționează, dar necesită răbdare. Traseele sunt variate, dar pot apărea întârzieri sau schimbări neprevăzute.

Per total, punctează el, România este o țară scumpă pentru Europa de Est, cu prețuri mai mari decât la vecinii bulgari și unguri. Americanul compara costurile de la noi cu cele din Spania și Portugalia.

În concluzie, vloggerul american recomandă România pentru turiștii care caută o combinație de natură nealterată și ospitalitate autentică. El consideră că țara noastră este subapreciată în Europa și merită explorată mai mult.

Experiența sa arată că România nu este doar o destinație cu peisaje spectaculoase, ci și o țară care își întâmpină vizitatorii cu căldură și deschidere, un loc unde cultura, natura și ospitalitatea se îmbină armonios.