Un american, șocat de cazarea din București rezervată pe Airbnb. Ce a văzut când a ajuns la apartamentul pe care a plătit 500 de dolari: „Cred că așa arată luxul aici”
Un american, nemultumit de experienta Airbnb in Bucuresti. Sursa foto: colaj video/TikTok

Un american venit în vacanță în România a rezervat o cazare în București prin Airbnb, însă experiența s-a transformat într-o surpriză neplăcută. Tânărul a filmat întregul moment și a postat videoclipul pe TikTok, care a devenit viral, arătând condițiile apartamentului și ale blocului în care urma să stea.

Un turist american, șocat de starea locuinței închiriate în București

Tânărul, cu zeci de urmăritori online, și-a planificat această excursie în Capitala României în această vară. A rezervat prin Airbnb un apartament, însă atunci când a ajuns la locație a avut parte de un șoc.

Americanul a filmat intrarea în bloc, iar videoclipul surprinde un balcon interior cu vedere către restul teraselor clădirii. Blocul nu este renovat sau reabilitat, tencuiala este căzută în mai multe locuri, iar arhitectura amintește de perioada interbelică.

”Am văzut acest loc pe Airbnb și să fiu sincer, fotografiile arată foarte bine. Când am ajuns aici am fost: wow, nu are cum să fie adresa potrivită.

Dar cred că așa arată luxul aici în București, România. Este și o pasăre aici (…) Poți vedea și arhitectura autentică românească”, spune americanul în videoclip.

În videoclip se observă mizeria de pe balcoanele curții interioare și starea deplorabilă a imobilului. Tânărul a urcat scările și a ieșit pe terasa interioară a blocului de aproximativ șapte etaje, folosind în fundal celebrul sunet ”Jet to Holiday”, spre amuzamentul internauților.

Cât a plătit și ce spune despre prețurile din România

Turistul american nu a postat imagini din interiorul apartamentului, ci doar din exterior. În dreptul videoclipului, acesta a menționat că a plătit 500 de dolari pentru locația din București: ”Ce poți avea cu 500 de dolari în București, România. Un american în București”.

De asemenea, tânărul a făcut comparații între prețurile din România și cele din Statele Unite: ”Ca să fiu sincer, este mult mai bine față de ceea ce avem în America. Aici totul este accesibil aici în București.

Practic este ca și cum ar fi gratis (…) Aceasta urmează să fie casa mea pentru o vreme, cât urmează să explorez România. Abia aștept să vă arăt și alte lucruri din România”.

@obatriedi got scammed

♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Turiștii străini în București

În 2024, capitala țării noastre a fost vizitată de aproximativ 2 milioane de turiști, dintre care circa 20% au fost străini, ceea ce înseamnă aproape 400.000 de vizitatori internaționali.

În primele cinci luni ale anului 2024, din totalul turiștilor care au ajuns în București (764.600), aproximativ 18,4% au fost străini. Cei mai mulți vizitatori provin din Italia, Germania și Regatul Unit.

Bucureștiul rămâne, și în 2025, o destinație europeană recomandată pentru vacanțe, iar experiențele turiștilor străini, chiar și atunci când se lovesc de surprize neplăcute, scot în evidență contrastele dintre imagini și realitate în cazul închirierilor prin platforme precum Airbnb.

