Un aliment nelipsit din bucătăria românilor riscă să scumpească semnificativ în această toamnă. Producția a scăzut cu 70%

Unul dintre alimentele tradiționale nelipsite din bucătătoria românilor se confruntă cu o scădere dramatică a producției, ceea ce ar putea duce la creșteri semnificative de preț în această toamnă. Seceta și condițiile meteorologice extreme au afectat recoltele, iar fermierii avertizează că stocurile disponibile nu vor fi suficiente pentru a acoperi cererea sezonieră, inclusiv pentru preparatele tradiționale de sărbători.

Alimentul banal ce riscă să scumpească semnificativ în această toamnă

Unul dintre produsele românești care înregistrase creșteri constante pe piața europeană în ultimii ani, nucile, riscă să ajungă pe rafturile magazinelor la prețuri mult mai mari în această toamnă. Fenomenul este legat de condițiile meteo extreme din ultima perioadă, care au afectat grav recoltele. În județul Gorj, de exemplu, producția de nuci este cu 30-40% mai mică decât în 2024, an în care recolta fusese deja înjumătățită față de anul precedent.

Seceta prelungită și înghețul târziu din primăvară au avut un impact semnificativ asupra pomilor, iar nucile s-au uscat înainte de a ajunge la maturitate, se plâng producătorii, în special cei din sudul țării.

„Producția, după ultimele estimări la nuci, este la 30-40% față de anul trecut. Oamenii spun că înghețul târziu din primăvară și seceta din vară au afectat pomii”, a declarat Valentin Priporeanu, directorul Direcției Agricole Gorj, pentru Digi24.

Până în prezent, pe tarabele piețelor se mai găsește miel de nucă din recolta de anul trecut, la un preț mediu de aproximativ 50 de lei kilogramul. Însă situația s-ar putea schimba rapid, odată cu epuizarea stocurilor vechi, ceea ce va duce la scumpiri semnificative și în cazul dulciurilor tradiționale românești de sezon, multe dintre ele preparate cu nucă, inclusiv clasicul cozonac de Crăciun. O locuitoare din zonă a recunoscut că va căuta soluții de compromis: „Cu rahat, cu altele. Mai avem rezervă de anul trecut.”

Situația este similară și în județul Mureș, unde unele soiuri de nuci aduse din Republica Moldova nu au rodit în proporție de până la 80%, spun producătorii locali. În aceste condiții, România ar putea pierde în acest an titlul de cel mai mare producător de nuci din Uniunea Europeană, câștigat în 2023, ceea ce ar avea implicații și asupra exporturilor și prețurilor pe piața internațională.

Impactul secetei nu afectează doar prețurile și producția, ci și tradițiile culinare ale românilor, care se văd nevoiți să caute alternative sau să se bazeze pe rezervele din recoltele anterioare, pentru a păstra obiceiurile culinare de sărbători.