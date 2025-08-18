Umbrărescu investeşte masiv în Adjud. De ce construieşte „Regele şoselelor” locuințe, școli, parcuri și o zonă industrială acolo

Adjudul se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări urbane și industriale din ultimii ani. Grupul UMB, condus de Dorinel Umbrărescu, cunoscut drept „Regele șoselelor”, pregătește o investiție de proporții care va schimba complet fața orașului. Proiectul, întins pe aproape 200 de hectare, urmărește nu doar extinderea facilităților industriale, ci și dezvoltarea unei comunități moderne, cu locuințe, școli, parcuri și zone de agrement.

Un proiect de amploare pentru Adjud

Pe un teren de aproximativ 192 de hectare, situat la nord de Adjud, UMB intenționează să construiască un campus industrial și rezidențial care să integreze toate nevoile unei comunități moderne. Conform documentației analizate, proiectul include locuințe, clădiri administrative, spații comerciale și de agrement, zone verzi, infrastructură feroviară și drumuri.

„Scopul acestui proiect este dezvoltarea coerentă a unei importante zone a municipiului Adjud astfel încât să îndeplinească cerințele unui mix funcțional dorit de investitor, respectiv UMB Grup. Viziunea UMB Grup pe termen scurt, mediu și lung este aceea de a dezvolta afacerile din domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi, precum și de a diversifica activitatea economică a grupului”, se arată în documentație.

Locuințe și facilități pentru angajați și familiile lor

Una dintre componentele centrale ale proiectului este ansamblul rezidențial destinat angajaților UMB și familiilor acestora. Constructorul subliniază că nu va fi vorba despre o simplă colonie de șantier, ci despre un cartier permanent, bine structurat.

„Pentru acest număr semnificativ de angajați și familiile acestora, UMB Grup intenționează să realizeze un ansamblu rezidențial cu caracter permanent și nicidecum o colonie de șantier. Această zonă rezidențială va satisface toate nevoile conexe locuirii: comerț, servicii compatibile, învățământ (preșcolar, primar și gimnazial), spații de agrement și sport, spații verzi”, precizează documentația.

Locuințele vor varia între apartamente cu 2, 3 și 4 camere și vile cu 2-3 etaje. În vile vor locui angajații de rang superior sau familiile cu nevoi speciale. Proiectantul a menționat că apartamentele vor avea suprafețe peste medie, pentru a asigura un grad ridicat de confort.

Campus industrial conectat la rețele strategice

În paralel cu partea rezidențială, UMB va dezvolta o zonă industrială de amploare, destinată producției și depozitării. Locația a fost aleasă strategic, la intersecția unor căi majore de transport: magistrala feroviară 5 și viitoarea autostradă A7.

„Această zonă beneficiază de o poziție strategică, fiind în proximitatea a două mari artere de transport ale regiunii: magistrala 5 de cale ferată și autostrada A7. Astfel viitorul campus va putea fi conectat la nodul de descărcare a autostrăzii A7 în DN 11A, precum și la linia CF ce face legătura dintre magistrala 5 cu municipiul Onești”, se arată în proiect.

UMB a cedat deja câteva hectare statului pentru construcția A7, ceea ce va permite conectarea directă a campusului la infrastructura rutieră. În plus, vor fi amenajate căi feroviare pentru a lega campusul industrial de rețeaua națională CFR.

O investiție gândită pe termen lung

Planul urbanistic prevede nu doar zone de producție și locuințe, ci și restaurante, spații comerciale și zone mixte. Prin dezvoltarea acestei platforme industriale, compania urmărește consolidarea capacităților sale logistice și tehnologice.

Dezvoltarea este corelată și cu preluarea combinatului „Oțelu Roșu”, pe care UMB intenționează să îl reactiveze. Proximitatea campusului de la Adjud față de magistrala feroviară și autostrada A7 va permite transportul eficient al materiilor prime și semifabricatelor necesare construcțiilor.

În prezent, proiectul se află în ultima fază de obținere a avizelor necesare pentru autorizarea construcției.