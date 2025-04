Ultimele minute de viață ale Papei Francisc. Ce a văzut medicul când a intrat în camera Suveranului Pontif

Luni, 21 aprilie 2025, în zorii zilei, Papa Francisc s-a stins din viață în reședința sa de la Casa Santa Marta. A fost o moarte liniștită, într-un moment în care Suveranul Pontif părea că își încheie misiunea pământească cu demnitate și o seninătate profundă. Chirurgul personal al Papei, profesorul Sergio Alfieri, cel care i-a fost alături din punct de vedere medical încă din 2021, a fost unul dintre ultimii oameni care l-au văzut în viață. Mărturia sa, plină de emoție, arată cum au fost ultimele clipe trăite de Papa Francisc.

„Luni dimineața, pe la ora 5:30, am fost sunat de Massimiliano Strappetti, asistentul său medical: ‘Sfântul Părinte se simte foarte rău, trebuie să ne întoarcem la spitalul Gemelli’. Am plecat imediat spre Casa Santa Marta. Am intrat în cameră și l-am găsit cu ochii deschiși. Nu avea dificultăți de respirație, dar nu răspundea la niciun stimul, nici măcar la cei dureroși. Am înțeles atunci că intrase în comă. Nu mai era nimic de făcut”, a povestit Alfieri, într-un interviu pentru Corriere della Sera.