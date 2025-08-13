Uită de Roma sau Florența! Micul orășel din Toscana este perla Italiei, un loc plin de farmec, istorie și deserturi fabuloase

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025 | 19:25
de Daoud Andra

Când vine vorba despre Italia, gândul ne zboară imediat la destinații precum Roma, Florența sau Veneția. Însă, dincolo de marile orașe turistice, există locuri cu un farmec aparte, mai puțin aglomerate și încărcate de autenticitate. Un astfel de exemplu este Treviso, un orășel fermecător care reușește să îmbine istoria medievală cu atmosfera relaxată a Italiei de nord.

Cum ajungi în Treviso

Deși este adesea trecut cu vederea în favoarea altor destinații, Treviso are tot ce îți poți dori de la o vacanță italiană: străduțe pavate cu piatră cubică, zone romantice de promenadă, piețe pline de viață, gastronomie excelentă și, poate cel mai important, locul de naștere al celebrului desert tiramisu.

Situat la doar 30 de kilometri de Veneția, Treviso este ușor accesibil. Aeroportul local deservește atât zboruri interne, cât și curse internaționale low-cost, iar de la Veneția se poate ajunge rapid cu trenul sau autobuzul, în mai puțin de 40 de minute. Datorită dimensiunii compacte, centrul orașului poate fi explorat la pas, fără a avea nevoie de transport suplimentar.

Ce poți vizita

Piazza dei Signori este inima orașului și locul perfect pentru a începe explorarea. Aici vei găsi Palatul Podestà și Turnul Civic, două clădiri impunătoare care spun povestea trecutului medieval al orașului. În apropiere, Domul din Treviso te așteaptă cu fresce superbe și o atmosferă liniștită.

Un alt punct de atracție îl reprezintă canalele orașului, ce amintesc de Veneția, dar într-o variantă mai intimă și mai puțin aglomerată. Podurile pitorești, străduțele înguste și fațadele clădirilor decorate cu flori creează o scenă perfectă pentru fotografii de vacanță.

Pentru iubitorii de istorie, Muzeul Civic Luigi Bailo expune colecții de artă renascentistă și artefacte locale, iar Biserica San Nicolò impresionează prin arhitectura sa gotică.

Capitala gustului autentic

Niciun sejur la Treviso nu ar fi complet fără a gusta desertul care a făcut orașul celebru în toată lumea – tiramisu. Creat aici în anii ’60, tiramisu-ul a devenit un simbol al gastronomiei italiene. Rețeta originală, cu pișcoturi, cafea, mascarpone și cacao, poate fi savurată în numeroase cafenele și cofetării din centrul istoric.

Pe lângă acest desert emblematic, bucătăria locală te va cuceri cu preparate tradiționale precum pasta cu radicchio roșu de Treviso, vinurile prosecco din regiunea Veneto și brânzeturile maturate.

Treviso este locul ideal pentru cei care caută autenticitatea italiană, departe de aglomerația marilor orașe. Atmosfera liniștită, combinată cu peisajele romantice și deliciile culinare, îl transformă într-o destinație perfectă pentru un city-break sau o escapadă de weekend.

În timp ce Roma te impresionează prin grandoare, iar Florența prin artă, Treviso cucerește prin intimitate, rafinament și acea senzație de „acasă” pe care doar orașele mici din Italia știu să o ofere.

