Ubisoft reinventează Prince of Persia – Când joci The Sands of Time Remake, data pare bătută în cuie

După o perioadă îndelungată de incertitudine, Ubisoft a anunțat oficial că Prince of Persia: The Sands of Time Remake va fi lansat cel târziu în martie 2026.

Informația a fost oferită în cadrul unei teleconferințe cu investitorii, în care compania a confirmat că jocul este programat pentru anul fiscal 2025-2026, care se încheie la 31 martie 2026, scrie publicația Gamespot.

Aceasta este prima estimare clară privind lansarea jocului, după ani de amânări și lipsă de detalii concrete.

Anunțul vine la aproape șase ani de la prezentarea inițială a proiectului, realizată în 2020. Inițial, jocul era destinat consolelor din generația anterioară, însă după o reacție negativă din partea comunității la primul trailer,

Ubisoft a fost nevoit să reconfigureze direcția proiectului. În urma acestor reacții, studioul responsabil de dezvoltare a fost schimbat, iar lucrările au fost preluate de Ubisoft Montreal, echipa originală din spatele jocului din 2003.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake, un titlu-cheie pentru stabilizarea financiară a companiei

Remake-ul Sands of Time este văzut de Ubisoft nu doar ca o revenire la o franciză îndrăgită, ci și ca o componentă importantă din strategia de redresare financiară a companiei.

Alături de acesta, compania intenționează să lanseze în același an fiscal și alte titluri precum Anno 117, The Division Resurgence și Rainbow Six Mobile. Prin aceste lansări, Ubisoft speră să își stabilizeze veniturile și să compenseze efectele negative ale ultimelor luni.

Editorul francez trece printr-o perioadă dificilă, marcată de reduceri de personal, închideri de studiouri și scăderi de profituri.

În acest context, conducerea a anunțat o restructurare corporativă semnificativă, care are ca scop concentrarea resurselor pe francizele de succes precum Assassin’s Creed, Rainbow Six și Far Cry.

Totodată, Ubisoft beneficiază de o investiție considerabilă din partea companiei chineze Tencent, menită să sprijine stabilitatea pe termen lung.

Un remake așteptat cu scepticism, dar și nostalgie

Fanii seriei Prince of Persia au așteptat cu interes, dar și cu prudență, vești despre soarta remake-ului, mai ales după eșecurile inițiale și lipsa de comunicare din ultimii ani.

Reacțiile la primele imagini prezentate în 2020 au fost în mare parte negative, criticii semnalând grafica modestă și lipsa de respect față de materialul original. Aceste reacții au dus la amânarea repetată a lansării și la reluarea lucrului de la zero.

Odată cu preluarea dezvoltării de către Ubisoft Montreal, fanii speră că proiectul va fi realizat cu respectul și calitatea așteptate de la un titlu emblematic.

Deși rămâne de văzut cum va arăta versiunea finală, anunțul privind fereastra de lansare oferă, în sfârșit, un orizont clar pentru una dintre cele mai amânate producții din istoria recentă a Ubisoft.