Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 10:46
de Iulia Kelt

Ubisoft face schimbări majore: Ce se întâmplă, de fapt, cu jocurile video Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six

Gaming
Ubisoft face schimbări majore: Ce se întâmplă, de fapt, cu jocurile video Assassin's Creed, Far Cry și Rainbow Six
Schimbări la Ubisoft / Foto: Ubisoft

Ubisoft a anunțat lansarea Vantage Studios, o nouă subsidiară cu sprijin din partea Tencent, care va coordona francizele Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six.

Un nou model de organizare pentru Ubisoft

Ubisoft a confirmat pe 1 octombrie 2025 lansarea oficială a Vantage Studios, prima dintre așa-numitele „creative houses”, o structură creată pentru a reorganiza modul de funcționare al companiei.

Noul studio va avea în responsabilitate cele mai importante francize Ubisoft: Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six, titluri care au definit brandul companiei în ultimele două decenii.

Vezi și:
Încă un joc video celebru se transformă în serial tv. Ce știm despre viitoarea ecranizare Far Cry?

Decizia vine după ce, în martie, Ubisoft a anunțat un parteneriat strategic cu Tencent, printr-o investiție de 1,16 miliarde de euro (1,36 miliarde de dolari).

În urma acordului, Tencent a obținut o participație minoritară în Vantage Studios și va avea un rol consultativ, în timp ce deciziile finale vor aparține co-directorilor executivi.

Conducerea Vantage este asigurată de Christophe Derennes și Charlie Guillemot, numiți în funcții în luna iulie. Guillemot a subliniat la acel moment că noua structură va oferi echipelor „mai multă autonomie, responsabilitate și capacitate de a răspunde rapid la feedback-ul jucătorilor”, se arată în Engadget.

Francizele de bază, sub un nou management la Ubisoft

Vantage Studios are echipe distribuite în mai multe centre Ubisoft: Montréal, Quebec City, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona și Sofia. Potrivit presei de specialitate, aproximativ 2.300 de angajați au participat la alegerea numelui „Vantage Studios”.

Noul model de organizare își propune să reducă timpul dintre colectarea feedback-ului și implementarea acestuia în jocuri, dar și să crească viteza de luare a deciziilor la nivel de producție.

Ubisoft intenționează să creeze și alte „creative houses” în viitor, toate având o „identitate comună și expertiză partajată în dezvoltare”, însă pentru moment Vantage rămâne singura confirmată.

Lansarea vine într-un moment dificil pentru companie, după mai multe eșecuri comerciale, închideri de studiouri și concedieri. Totuși, cel mai recent titlu al seriei, Assassin’s Creed: Shadows, a avut rezultate pozitive și a reușit să restabilească încrederea în brand.

Pe lângă reorganizarea internă, Ubisoft își adaptează și strategia de distribuție. Pe 1 octombrie, jocurile Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six au fost adăugate în serviciul Xbox Game Pass, chiar dacă anunțul a coincis cu creșterea prețului abonamentului cu 50%.

Tencent are mai mult un rol consultativ

În ceea ce privește implicarea Tencent, compania chineză va acționa în principal ca partener strategic și consilier, fără a interveni direct în deciziile de dezvoltare.

Abordarea le oferă co-CEO-urilor libertatea de a menține direcția creativă dorită pentru francizele Ubisoft, dar și acces la resursele financiare necesare pentru a susține proiecte de amploare.

Prin lansarea Vantage Studios, Ubisoft își propune să regândească modul de lucru al echipelor sale și să ofere jucătorilor experiențe mai bine calibrate pe așteptările lor.

Rămâne de văzut dacă această reorganizare va reuși să readucă stabilitatea și succesul comercial pe termen lung pentru una dintre cele mai importante companii din industria jocurilor video.

Vreme severă în România. Va fi şi mai frig, va ploua mult, iar ninsorile se înteţesc. A fost emis cod roşu. Update
Recomandări
Nicușor Dan, greşeală de protocol, în Danemarca. Regina Maria l-a ajutat imediat, momentul a devenit viral
Nicușor Dan, greşeală de protocol, în Danemarca. Regina Maria l-a ajutat imediat, momentul a devenit viral
Mirabela Grădinaru, gest emoţionant pentru femeile din România. Implicarea partenerei lui Nicuşor Dan în lupta împotriva cancerului la sân, neaşteptată: „Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră”
Mirabela Grădinaru, gest emoţionant pentru femeile din România. Implicarea partenerei lui Nicuşor Dan în lupta împotriva cancerului la sân, neaşteptată: „Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră”
Camioanele de marfă electrice care se conduc singure ar putea deveni o normalitate pe străzi. Compania care a atras o finanțare record
Camioanele de marfă electrice care se conduc singure ar putea deveni o normalitate pe străzi. Compania care a atras o finanțare record
Șeful Instagram zice că rețeaua de socializare nu te spionează prin microfon. Cum își culege, totuși, Meta datele?
Șeful Instagram zice că rețeaua de socializare nu te spionează prin microfon. Cum își culege, totuși, Meta datele?
Documentarul „Monster” sezonul 3 evită cea mai mare controversă din trecutul producțiilor lui Ryan Murphy. De când poți vedea pe Netflix altă poveste înfiorătoare, după cele ale lui Jeffrey Dahmer și fraților Menendez
Documentarul „Monster” sezonul 3 evită cea mai mare controversă din trecutul producțiilor lui Ryan Murphy. De când poți vedea pe Netflix altă poveste înfiorătoare, după cele ale lui Jeffrey Dahmer și fraților Menendez
Primul film regizat de inteligență artificială zguduie Hollywood-ul. Cum funcționează FellinAI, primul regizor AI
Primul film regizat de inteligență artificială zguduie Hollywood-ul. Cum funcționează FellinAI, primul regizor AI
Veşti rele pentru Autostrada Moldovei. Din șase loturi, doar un tronson și jumătate va fi deschis traficului până în 2026
Veşti rele pentru Autostrada Moldovei. Din șase loturi, doar un tronson și jumătate va fi deschis traficului până în 2026
Gumball revine pe micile ecrane cu un nou serial plin de umor și năstrușnicii. De când vezi animația pe Cartoon Network
Gumball revine pe micile ecrane cu un nou serial plin de umor și năstrușnicii. De când vezi animația pe Cartoon Network
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum arată vila lui Iancu Sterp? S-a mutat de la mama Geta pentru a locui doar cu soţia sa, Denisa: ”Este foarte spațioasă, are și zonă verde”
Playtech Știri
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...