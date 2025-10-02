Ubisoft face schimbări majore: Ce se întâmplă, de fapt, cu jocurile video Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six

Ubisoft a anunțat lansarea Vantage Studios, o nouă subsidiară cu sprijin din partea Tencent, care va coordona francizele Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six.

Un nou model de organizare pentru Ubisoft

Ubisoft a confirmat pe 1 octombrie 2025 lansarea oficială a Vantage Studios, prima dintre așa-numitele „creative houses”, o structură creată pentru a reorganiza modul de funcționare al companiei.

Noul studio va avea în responsabilitate cele mai importante francize Ubisoft: Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six, titluri care au definit brandul companiei în ultimele două decenii.

Decizia vine după ce, în martie, Ubisoft a anunțat un parteneriat strategic cu Tencent, printr-o investiție de 1,16 miliarde de euro (1,36 miliarde de dolari).

În urma acordului, Tencent a obținut o participație minoritară în Vantage Studios și va avea un rol consultativ, în timp ce deciziile finale vor aparține co-directorilor executivi.

Conducerea Vantage este asigurată de Christophe Derennes și Charlie Guillemot, numiți în funcții în luna iulie. Guillemot a subliniat la acel moment că noua structură va oferi echipelor „mai multă autonomie, responsabilitate și capacitate de a răspunde rapid la feedback-ul jucătorilor”, se arată în Engadget.

Francizele de bază, sub un nou management la Ubisoft

Vantage Studios are echipe distribuite în mai multe centre Ubisoft: Montréal, Quebec City, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona și Sofia. Potrivit presei de specialitate, aproximativ 2.300 de angajați au participat la alegerea numelui „Vantage Studios”.

Noul model de organizare își propune să reducă timpul dintre colectarea feedback-ului și implementarea acestuia în jocuri, dar și să crească viteza de luare a deciziilor la nivel de producție.

Ubisoft intenționează să creeze și alte „creative houses” în viitor, toate având o „identitate comună și expertiză partajată în dezvoltare”, însă pentru moment Vantage rămâne singura confirmată.

Lansarea vine într-un moment dificil pentru companie, după mai multe eșecuri comerciale, închideri de studiouri și concedieri. Totuși, cel mai recent titlu al seriei, Assassin’s Creed: Shadows, a avut rezultate pozitive și a reușit să restabilească încrederea în brand.

Pe lângă reorganizarea internă, Ubisoft își adaptează și strategia de distribuție. Pe 1 octombrie, jocurile Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six au fost adăugate în serviciul Xbox Game Pass, chiar dacă anunțul a coincis cu creșterea prețului abonamentului cu 50%.

Tencent are mai mult un rol consultativ

În ceea ce privește implicarea Tencent, compania chineză va acționa în principal ca partener strategic și consilier, fără a interveni direct în deciziile de dezvoltare.

Abordarea le oferă co-CEO-urilor libertatea de a menține direcția creativă dorită pentru francizele Ubisoft, dar și acces la resursele financiare necesare pentru a susține proiecte de amploare.

Prin lansarea Vantage Studios, Ubisoft își propune să regândească modul de lucru al echipelor sale și să ofere jucătorilor experiențe mai bine calibrate pe așteptările lor.

Rămâne de văzut dacă această reorganizare va reuși să readucă stabilitatea și succesul comercial pe termen lung pentru una dintre cele mai importante companii din industria jocurilor video.