Ubisoft ar fi anulat un joc Assassin’s Creed cu erou de culoare și acțiunea în America anilor 1860, din motive „politice”

Un raport citat în presa de specialitate susține că Ubisoft ar fi oprit în 2024 dezvoltarea unui nou joc Assassin’s Creed plasat în America anilor 1860, cu un protagonist de culoare și accent pe perioada Reconstrucției. Motivația invocată intern, potrivit surselor anonime citate, ar fi fost riscul „prea politic” pentru piața americană actuală — considerată „prea instabilă” pentru un astfel de subiect.

Contextul proiectului: reconstrucția și ascensiunea KKK

Potrivit informațiilor relatate de fostul redactor-șef Kotaku, Stephen Totilo (newsletter-ul Game File), jocul ar fi abordat finalul Războiului Civil și, mai ales, perioada de după, urmărind întoarcerea eroului în Sudul american pentru a acționa, pe ascuns, împotriva forțelor de opresiune și divizare. Printre antagoniști s-ar fi numărat și Ku Klux Klan, organizație înființată în 1865 ca reacție rasistă la abolirea sclaviei și la acordarea drepturilor politice bărbaților de culoare. Sursele spun că intenția creativă era de a arăta cum tensiunile rasiale pot fi manipulate ca instrument de control social, scrie Newsweek.com.

Proiectul ar fi depășit primele filtre de aprobare la nivel înalt, iar o parte dintre dezvoltatori ar fi fost entuziasmați de oportunitatea unui cadru istoric rar explorat în jocuri mainstream și de șansa de a spune „ceva semnificativ”. Decizia de anulare ar fi venit însă în iulie 2024, după evaluări legate de climatul politic din SUA.

De ce ar fi fost oprit: „prea politic” pentru piața-țintă

Argumentul central, potrivit unei surse citate, a fost că jocul ar fi fost „prea politic într-o țară prea instabilă”. În fundal, seria Assassin’s Creed a fost mereu încărcată de politică istorică — de la revoluții la sclavie —, însă conducerea ar fi apreciat că un titlu cu confruntări directe cu KKK, lansat în contextul actual din Statele Unite, riscă să genereze controverse care să afecteze lansarea și vânzările pe una dintre cele mai importante piețe ale francizei.

În aceeași perioadă, Ubisoft s-a confruntat și cu reacții online la anunțul că Assassin’s Creed: Shadows va avea printre protagoniști un personaj de culoare (Yasuke) într-un cadru japonez, ceea ce a alimentat suplimentar prudența privind subiectele sensibile. Sursele subliniază însă că „anxietatea față de climatul politic din SUA” ar fi fost factorul major în oprirea proiectului american.

Ce urmează pentru franciză

Assassin’s Creed a mai atins istoria SUA în titluri anterioare (2012) și a tratat comerțul cu sclavi în expansion-ul Freedom Cry (2013), însă direcția anunțată pentru viitorul apropiat se mută complet din America de Nord. Următorul joc, cu nume de cod „Hexe”, ar urma să exploreze procesele de vrăjitorie din Europa secolului al XVI-lea, într-un spațiu cultural diferit și cu un alt tip de sensibilități istorice.

Dacă informațiile din raport se confirmă, anularea proiectului din Reconstrucție ar arăta tensiunea permanentă dintre ambiția narativă a seriei — care combină istorie reală și ficțiune — și calculele comerciale ale unei industrii în care piețele-cheie pot dicta ce povești ajung pe rafturi. Pentru fanii francizei, rămâne întrebarea dacă un astfel de subiect va fi reluat vreodată, într-o formă care să treacă atât testul creativ, cât și pe cel al „toleranței” pieței.