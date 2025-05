Turişti britanici, uimiţi de ce au găsit în România. „E mai scumpă decât berea. Ne-a lăsat mască”. Traficul din Bucureşti le-a dat bătăi de cap

Doi britanici pasionați de călătorii au poposit pentru câteva zile în România. Nu le-a venit să creadă ce au găsit pe meleagurile mioritice, iar clipul postat de ei pe YouTube a strâns imediat mii de vizualizări. Vezi ce i-a uimit pe cei doi soți.

Turişti britanici, fascinați de ce au găsit în România

Sarah și Callum, un cuplu de turiști britanici pasionați de călătorii, au petrecut aproape o săptămână în România și au rămas profund impresionați de frumusețile țării noastre. Cei doi documentează fiecare călătorie pe canalul lor de YouTube, „Two Brits On The Go”, care are peste 5.500 de abonați, iar filmarea dedicată României a atras deja zeci de mii de vizualizări.

În videoclipul publicat, Sarah descrie România ca o destinație turistică „subestimată”, dar cu un potențial uriaș. „Nu ne vine să credem ce arhitectură extraordinară și variată are România. Am descoperit multe locuri foarte interesante. Nu auzisem de Sibiu înainte să venim aici, însă acum îl recomandăm din toată inima oricărui turist care vrea să viziteze România. E incredibil ca un oraș atât de mic să aibă o asemenea arhitectură superbă”, a spus ea, entuziasmată.

Cafeaua, mai scumpă decât berea

Printre locurile care i-au impresionat se numără Râșnov și castelul Peleș, despre care Sarah spune că este „o adevărată bijuterie a arhitecturii”. De asemenea, a fost uimită să afle că România are peste 1.300 de castele, cetăți și fortificații.

Callum, la rândul său, a remarcat câteva aspecte inedite pentru el în România. A criticat prețurile cafelei, pe care le consideră ridicate: „Românii au un cult pentru cafea. Însă în multe terase și restaurante din România, cafeaua e mai scumpă decât berea, ceea ce e ciudat, nu ne așteptam la asta, ne-a lăsat mască. Cea mai ieftină cafea pe care am băut-o în România a costat 15 lei”.

În schimb, a fost încântat de gastronomia românească: „Am găsit multe restaurante tradiționale cu mâncare extrem de bună, atât la Sibiu, cât și la Brașov.” Totodată, experiența din Munții Carpați a fost una memorabilă pentru ambii turiști. „Cea mai mare surpriză plăcută pentru noi au fost peisajele fantastice din Munții Carpați și faptul că am prins și zăpadă. E ceva magic în zonele montane ale României, sunt pur și simplu uimitoare.”

Totuși, cei doi nu au fost impresionați de aglomerația din Capitală. „Să mergi cu mașina prin București e o experiență terifiantă. E extrem de aglomerat. În schimb, să mergi cu mașina în afara Capitalei este foarte plăcut. Cazările în România sunt extrem de bune ca preț, indiferent în ce zonă ai merge”, a adăugat Sarah.

După experiența lor în România, Sarah și Callum au plecat spre Turcia și Georgia, dar spun că vor reveni cu siguranță în țara noastră, având deja în plan o viitoare vacanță în Moldova.