Volan care stă ușor strâmb după schimbul de anvelope: geometrie, montaj sau subcadru, ce verifici întâi

Montajul și anvelopele pot schimba senzația la volan

Primul pas este să verifici presiunea în toate roțile. O diferență între roțile față poate face mașina să tragă ușor într-o parte, iar tu compensezi din volan. Rezultatul este impresia că volanul stă strâmb. Presiunea trebuie măsurată la rece și adusă la valorile recomandate de producător, nu la o valoare aleasă generic de vulcanizare.

Al doilea pas este să te uiți la anvelope. Dacă ai mutat anvelopele de pe spate pe față sau ai montat un set folosit, uzura lor poate influența direcția. O anvelopă cu profil tocit neuniform, cu deformare internă sau cu uzură mai accentuată pe o parte poate face mașina să se comporte diferit. Uneori, problema se mută odată cu roata, ceea ce este un indiciu clar.

Jantele trebuie luate și ele în calcul. O jantă ușor ovalizată sau îndoită poate produce vibrații, dar și o senzație de rulare imprecisă. Dacă volanul stă strâmb și ai și vibrații la anumite viteze, echilibrarea și verificarea jantelor devin obligatorii. O echilibrare prost făcută nu schimbă de obicei poziția volanului în mers drept, dar poate masca alte simptome.

Un montaj incorect sau neuniform poate crea probleme, mai ales dacă roata nu s-a așezat perfect pe butuc din cauza ruginii sau murdăriei. Suprafața de contact dintre jantă și butuc trebuie să fie curată. Dacă roata nu stă perfect plan, pot apărea vibrații și comportament ciudat. Este rar, dar merită verificat când problema apare imediat după schimbul de roți.

Când geometria sau subcadrul devin suspecți

Dacă presiunea este corectă, roțile sunt montate bine, anvelopele sunt în stare bună și volanul rămâne strâmb, geometria este următorul pas logic. Volanul poate fi ușor rotit dacă unghiurile roților sunt dereglate sau dacă reglajul anterior a fost făcut prost. O geometrie corectă trebuie să lase volanul drept și mașina stabilă în linie dreaptă.

Este posibil ca schimbul de anvelope să nu fi cauzat problema, ci doar să o fi scos la iveală. Anvelopele vechi, tocite într-un anumit fel, pot compensa parțial o geometrie greșită. Când montezi alt set, comportamentul real al mașinii devine mai evident. De aceea, mulți șoferi spun că „după anvelope s-a stricat direcția”, deși problema exista deja.

Subcadrul intră în discuție când mașina a avut lovituri serioase, impacturi cu borduri, reparații la suspensie sau intervenții mecanice în zona punții. Un subcadru deplasat ușor poate modifica poziția ansamblului față și poate face ca geometria să fie greu de adus în parametri. Nu este prima cauză de suspectat, dar devine relevantă dacă valorile geometriei sunt ciudate sau nu pot fi reglate corect.