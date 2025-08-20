Bărbatul care a tras mai multe focuri de armă la o terasă din Centrul Vechi al Capitalei a fost reţinut. Ce se ştie despre individ până acum

Un atac armat petrecut în noaptea de marți spre miercuri a semănat panică în Centrul Vechi al Capitalei. Un tânăr de 26 de ani, cetățean turc, a tras șase focuri de armă spre terasa unui club aglomerat, apoi a aruncat pistolul și a fugit. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă anchetatorii iau în calcul ipoteza unui atac la comandă, de tip mafiot.

Șase focuri de armă, în plină noapte, la o terasă aglomerată din Centrul Vechi

Incidentul a avut loc pe strada Lipscani, una dintre cele mai frecventate zone din Centrul Vechi. Martorii au relatat că bărbatul a scos un pistol și a tras în direcția copertinei unei terase, șase gloanțe fiind descărcate. Panica a fost instantanee, oamenii s-au aruncat la pământ, iar în câteva secunde localul s-a golit.

”La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje care au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, a declarat inspectorul principal Crina Eşanu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.

Un localnic a povestit pentru Antena 3 CNN: ”Locuiesc de 30-35 de ani aici. Nu, eu nu am auzit (n.r.: atâtea focuri de armă trase în cele trei decenii de când stă în Centrul Vechi al Capitalei)”.

Atac la comandă sau răzbunare mafiotă?

Surse apropiate anchetei au precizat că individul este același care, în urmă cu două săptămâni, a tras cu o altă armă cu glonț asupra a doi agenți de pază din Centrul Vechi. Nici atunci nu a rănit pe nimeni, însă și-a abandonat pistolul și a fugit imediat.

”Potrivit unor surse, sunt mai multe ipoteze care se iau în calcul. Inclusiv cea a unei răzbunări de tip mafiot, un semnal transmis patronilor localului. Ar fi acționat la comandă. Mai ales că, în urmă cu două săptămâni, același individ a tras cu un alt pistol cu glonț asupra unor bodyguarzi. Nu i-a nimerit și a fugit imediat. Și la fel ca și azi noapte a aruncat arma după atac”, a explicat jurnalista Delia Olaru, de la Antena 3 CNN.

Din primele informații obținute de G4Media și stiripesurse.ro, bărbatul ar fi cetățean străin, iar modul de operare ridică semne de întrebare privind posibile legături cu grupări organizate.

Comunicatul oficial al poliției

Poliția Capitalei a transmis că autorul a fost prins la scurt timp și dus la audieri la Serviciul Omoruri. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

”La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă. (…) Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) şi ar fi tras 6 focuri în direcţia terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp. Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Poliţiştii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.”

În prezent, anchetatorii verifică toate pistele, inclusiv ipoteza unei reglări de conturi, pentru a stabili cine se află în spatele atacului ce putea avea consecințe tragice.

