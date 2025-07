Trupă rock cu succes uriaș, suspectată că e doar AI. Purtătorul de cuvânt s-a dovedit a fi un chatbot după ce BBC și Rolling Stone au cerut interviuri

O formație necunoscută până recent, numită The Velvet Sundown, a devenit virală și a ajuns la peste 850.000 de ascultători lunari pe Spotify, în ciuda faptului că nu se știe cine sunt, de fapt, membrii trupei. Niciunul dintre cei patru muzicieni menționați nu a acordat vreodată un interviu, nu are conturi individuale de social media și nu există dovezi ale vreunui concert live. Acest mister a declanșat speculații masive că The Velvet Sundown ar putea fi o creație exclusivă a inteligenței artificiale.

Suspiciuni legate de originea trupei și imaginea lor „prea perfectă”

Formația a apărut din senin pe Spotify, cu o pagină verificată și un repertoriu de balade indie cu voce masculină și acompaniament de chitară. Cu toate acestea, presa și publicul au început să remarce lipsa oricărui contact direct cu publicul sau mass-media, un fapt extrem de neobișnuit pentru o trupă cu o asemenea ascensiune.

Imaginea oficială a trupei, publicată online, are o tentă caldă și un aspect aproape artificial, iar unii critici spun că pare generată de AI. La această incertitudine s-a adăugat faptul că platforma rivală Deezer a etichetat piesele trupei ca fiind „100% generate de AI”, conform instrumentului său propriu de detecție a conținutului automatizat.

Scandalul chatbotului și confuzia provocată de un purtător de cuvânt fals

Povestea a luat o turnură și mai ciudată când Rolling Stone US a raportat că purtătorul de cuvânt al trupei, un anume Andrew Frelon, ar fi confirmat că muzica formației a fost creată folosind un instrument de AI numit Suno. Dar, la scurt timp, aceeași publicație a descoperit că acest purtător de cuvânt era el însuși un fals – un chatbot conceput intenționat pentru a păcăli presa.

Spotify nu a comentat oficial cazul, iar The Velvet Sundown nu a răspuns solicitărilor pentru un interviu, nici din partea BBC, nici din partea celebrei reviste de muzică Rolling Stone. Singura reacție notabilă a fost o postare pe pagina oficială Spotify a trupei, în care se afirmă că nu au nicio legătură cu presupusul purtător de cuvânt și că nu există dovezi că acesta ar fi o persoană reală.

O problemă mai mare: încrederea în realitatea digitală

Profesorul Gina Neff, de la Centrul Minderoo pentru Tehnologie și Democrație al Universității din Cambridge, a comentat cazul spunând că, deși la prima vedere pare un caz izolat, el reflectă o problemă mult mai profundă. „Indiferent dacă această trupă este sau nu generată de AI, povestea reflectă temerile legate de pierderea controlului asupra realității digitale”, a declarat ea pentru BBC. „Avem nevoie de măsuri mai stricte pentru protejarea informațiilor din spațiul online.”

Ed Newton-Rex, fondatorul Fairly Trained – un grup care militează pentru respectarea drepturilor artiștilor în fața AI – a mers și mai departe: „Acesta este exact tipul de scenariu de care se temeau muzicienii: furt mascat în competiție. Companiile de AI folosesc creațiile artiștilor pentru a-și antrena produsele, apoi inundă piața cu falsuri, reducând veniturile artiștilor reali.”

Consecințe pentru industria muzicală și apeluri la reglementare

Problema utilizării AI în muzică a fost deja semnalată de mari artiști internaționali. Nume precum Elton John și Dua Lipa s-au alăturat unor parlamentari britanici în încercarea de a include reglementări privind AI și drepturile de autor într-un nou pachet legislativ privind utilizarea datelor. Campania nu a avut succes până acum, dar presiunile din partea industriei muzicale continuă.

În concluzie, The Velvet Sundown ar putea rămâne în istorie nu doar ca o formație misterioasă, ci și ca simbolul unei epoci în care granițele dintre real și artificial devin tot mai greu de distins.

Mai jos puteți vedea un clip cu piesele care au adunat sute de mii de ascultări pe Spotify – sincer, nouă nu ni se pare că sună rău deloc.