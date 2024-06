Casele de discuri, împotriva generatoarelor de muzică AI, pentru încălcări masive ale drepturilor de autor

Casele de discuri majore au intentat procese împotriva startup-urilor de muzică AI, Suno și Udio. Le-au acuzat de încălcarea pe scară largă a drepturilor de autor asupra înregistrărilor muzicale.

Universal Music Group, Warner Music Group și Sony Music Group susțin că aceste companii au antrenat algoritmii lor pe piese protejate de drepturi de autor fără a plăti, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a legii.

Suno și Udio, acuzate de reproducerea neautorizată a muzicii

RIAA (Recording Industry Association of America) a inițiat aceste procese pentru a stabili clar că tehnologia AI nu este scutită de respectarea legilor privind drepturile de autor. Se dorește, de asemenea, să se sublinieze că nicio companie AI nu trebuie să fie exceptată de la regulile industriei muzicale.

Conform dosarelor depuse în instanța federală din SUA, Suno și Udio sunt acuzate de extragerea neautorizată a pieselor protejate de pe internet. Aceste dosare cer atât interdicții pentru utilizarea viitoare a pieselor protejate, cât și despăgubiri de până la 150.000 de dolari pentru fiecare lucrare încălcată, sumă care ar putea deveni monumentală dacă companiile vor fi găsite vinovate.

Suno și Udio sunt startup-uri care dezvoltă software de generare a muzicii bazat pe inputuri textuale. Suno, de exemplu, este partener cu Microsoft pentru instrumentul de generare muzicală CoPilot. RIAA susține că piesele reproduse de aceste servicii sunt atât de similare cu lucrările existente, încât trebuie să fi fost antrenate pe melodii protejate de drepturi de autor.

Detalii și implicații ale procesului

Procesele depuse includ acuzații că generatoarele AI au creat melodii ce sună remarcabil de similar cu „My Girl” de la The Temptations, „American Idiot” de la Green Day și „All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey. De asemenea, se afirmă că aceste servicii AI au produs voci indistinctibile de cele ale unor artiști ca Lin-Manuel Miranda, Bruce Springsteen, Michael Jackson și ABBA.

Un exemplu notabil prezentat în proces este reproducerea aproape perfectă a piesei „Johnny B. Goode” de Chuck Berry, folosind o solicitare specifică ce includea stiluri precum rock and roll din anii ’50 și rockabilly, împreună cu unele versuri ale lui Berry.

RIAA nu susține că orice antrenament AI pe lucrări protejate de drepturi de autor este greșit în principiu, ci că este ilegal să se facă acest lucru fără licențiere și consimțământ. Industria muzicală lucrează deja la acorduri proprii de licențiere a muzicii pentru AI, cum ar fi parteneriatul dintre Universal și SoundLabs, care permite crearea de modele vocale pentru artiști, păstrând totodată controlul acestora asupra proprietății și producției.

Răspunsul companiilor AI și viitorul industriei

Fondatorul Suno, Mikey Shulman, a declarat în aprilie că practicile companiei sunt „legale” și „aliniate cu ceea ce fac și alte companii”. Industria AI pare să încerce să atingă un prag în care instrumentele sale devin prea omniprezente pentru a fi trase la răspundere înainte ca cineva să poată face ceva despre modul în care și-au antrenat modelele.

RIAA dorește să stabilească un precedent clar prin aceste procese, subliniind că este posibil și necesar să se creeze o relație sustenabilă și complementară între AI și creatorii umani, folosind mecanisme de licențiere corecte.

În concluzie, aceste procese ar putea avea implicații majore pentru modul în care tehnologia AI va fi reglementată în contextul drepturilor de autor și ar putea forța startup-urile de AI să adopte practici mai transparente și conforme cu legile existente.