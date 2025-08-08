Trupa Paraziții s-a retras de la UNTOLD X. Cheloo a oferit primele explicații

Ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD a stârnit un val de discuții, după ce două dintre cele mai populare trupe românești au anunțat, pe neașteptate, că nu vor mai urca pe scenă. Trupa Vama și Paraziții au publicat mesaje separate, prin care și-au informat fanii că se retrag de la eveniment. Deși motivele invocate sunt diferite, situația a generat numeroase semne de întrebare în rândul publicului, mai ales având în vedere că festivalul UNTOLD are loc în perioada 7-10 august.

Paraziții nu vor mai urca pe scenă la UNTOLD X

Trupa Paraziții a anunțat că nu va mai participa la ediția de anul acesta a UNTOLD. Liderul trupei, Cheloo, a publicat un mesaj pe pagina de Facebook a formației, informând publicul despre decizie.

„Comunicat oficial! Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediția din acest an UNTOLD Festival. Totodata, trupa PARAZIȚII a luat decizia sa suspende următoarele apariții live. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a precizat Cheloo.

Această decizie a creat și mai multă confuzie în rândul fanilor, mai ales că Paraziții au anunțat și suspendarea următoarelor apariții live.

Vama se retrage după șase ani de colaborare

Prima trupă care a anunțat decizia a fost Vama. Într-un comunicat publicat vineri, formația lui Tudor Chirilă a transmis, cu regret, că se retrage de la UNTOLD 2025, după o colaborare de șase ani „fără incidente”.

”Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii”, se arată în mesajul trupei. De asemenea, Vama și-a exprimat regretul că nu se va putea întâlni cu publicul de la Cluj, precizând că „publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have.”

Formația a mai adăugat că fanii trebuie să rămână conectați la rețelele de socializare, deoarece vor urma și alte cântări. Vama urma să urce pe scena principală a UNTOLD sâmbătă, la ora 18:40.

Explicațiile organizatorilor UNTOLD: „Nu e nimic dramatic”

Co-fondatorul UNTOLD, Edy Chereji, a oferit, de asemenea, un punct de vedere, confirmând că decizia trupei Vama a venit ca urmare a unor „diferențe de viziune, apărute în ultimul moment”. Acesta a descris situația drept un „episod”, subliniind că nu este „nimic dramatic, nu e nimic senzațional”.

Chereji a lăudat colaborarea de lungă durată cu trupa, menționând că nu au ce să-și reproșeze.

„Chiar și atunci când împărtășești aceleași valori, uneori în viața asta, chiar și cei mai buni prieteni, în ciuda dialogului, se întâmplă să nu se poată pune de acord. (…) Până la urmă e de apreciat că ambele părți avem principii la care ținem. Principiile ne-au adus împreună în trecut, sunt convins că principiile și valorile comune ne vor aduce împreună și pe viitor!”, a transmis co-fondatorul festivalului.

Retragerea celor două trupe de pe scena UNTOLD 2025 reprezintă o situație inedită în istoria festivalului, care a reușit să adune, de-a lungul anilor, artiști români și internaționali de top. Rămâne de văzut dacă organizatorii vor face alte precizări în legătură cu situația trupei Paraziții sau dacă alte trupe vor ocupa locurile lăsate libere de cele două formații.