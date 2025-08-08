Post Malone, apariție inedită în centrul Clujului înainte de Untold. Ținută de cowboy și whiskey cu localnicii

Unul dintre cei mai așteptați artiști ai ediției aniversare UNTOLD X, Post Malone, a creat un moment memorabil înaintea concertului său de pe scena principală. Ajuns la Cluj pentru a-și pregăti show-ul, artistul american a ales să se relaxeze într-un mod inedit, alăturându-se localnicilor și turiștilor într-una dintre cele mai vibrante zone ale orașului. Apariția sa a transformat o seară obișnuită într-una de neuitat pentru fanii norocoși.

Post Malone, apariție surpriză de „cowboy” în centrul Clujului, înaintea show-ului de la UNTOLD

Sâmbătă seară, Piața Muzeului din Cluj-Napoca a fost martora unei scene neașteptate. Post Malone, însoțit de trei bodyguarzi, a apărut îmbrăcat într-o ținută de cowboy care a atras imediat atenția tuturor. O cămașă în carouri și o pălărie western, care a devenit un simbol al stilului său, au completat perfect atmosfera de festival. Relaxat și zâmbitor, starul a ales să se așeze la o terasă din zonă, la Klausen, și să savureze un whiskey alături de fani.

Interacțiunea cu publicul a fost spontană și plină de căldură. Oamenii nu au ezitat să-l abordeze, iar cei mai curajoși au profitat de ocazie pentru a-i cere autografe și pentru a se fotografia alături de idolul lor.

„Un cowboy autentic!”, a exclamat un fan, surprins de atitudinea deschisă și prietenoasă a artistului.

Post Malone a stat de vorbă cu câțiva dintre fanii săi, le-a mulțumit pentru susținere și a demonstrat, încă o dată, că pe lângă talentul său muzical, apreciază foarte mult legătura cu publicul.

Sursă foto: Știri de Cluj

Un artist de talie mondială, pregătit pentru UNTOLD X

Apariția inedită din Piața Muzeului a avut loc după ce Post Malone a aterizat pe aeroportul din Cluj, unde a fost întâmpinat cu entuziasm de un grup de fani. Artistul s-a oprit pentru a face fotografii și a saluta publicul, un semn clar al aprecierii sale față de susținătorii din România.

Concertul său de la UNTOLD, programat pentru 8 august 2025, pe scena principală, este considerat unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. Cu o carieră impresionantă, marcată de vânzări de peste 80 de milioane de discuri și 59,5 miliarde de ascultări pe Spotify, Post Malone este un nume greu în industria muzicală. Hituri precum „Circles”, „Rockstar” și „Sunflower” au dominat topurile internaționale și au adunat milioane de fani în întreaga lume.

Ediția aniversară UNTOLD X, care se desfășoară în perioada 7-10 august 2025, a debutat deja, adunând mii de participanți din diverse colțuri ale globului. Prezența lui Post Malone adaugă un plus de strălucire evenimentului, iar concertul său se anunță a fi un show de neuitat, care va marca aniversarea de 10 ani a festivalului.