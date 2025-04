Trump spune că minerii americani vor să sape în mine, nu să facă telefoane și gadgeturi inutile

Într-un nou gest de susținere față de industria cărbunelui, președintele Donald Trump a semnat marți patru ordine executive prin care prelungește viața centralelor pe cărbune din Statele Unite. Evenimentul a fost organizat la Casa Albă, în fața unui grup de mineri, iar discursul președintelui a stârnit controverse, fiind marcat de remarci nostalgice și ironii la adresa industriei tech.

Potrivit lui Trump, „americanul de rând” nu-și dorește un birou confortabil, nici un apartament de lux pe Fifth Avenue, ci vrea să sape în minele de cărbune — meseria „pe care o iubește cu adevărat”.

În același discurs, Trump a reluat o temă mai veche, ironizând-o pe Hillary Clinton, rivala sa din alegerile prezidențiale din 2016. El a acuzat-o că ar fi vrut să transforme minerii în muncitori pe linia de producție a telefoanelor și a „gadgeturilor” moderne.

„Ea voia să-i pună în industrii high-tech, să construiască telefoane și tot felul de lucruri mici… gidgeturi, widgeturi și wadgeturi”, a spus președintele, folosind intenționat termeni confuzi pentru a sugera că astfel de ocupații sunt absurde pentru muncitorii americani.

Președintele a reiterat această viziune și la un dineu organizat de Comitetul Republican pentru Congres, afirmând din nou că americanii nu vor „să înșurubeze bucățele de plastic în fabrici sterile”, ci să lucreze cu mâinile lor, în subteran.

Trump: „One thing I learned about the coal miners – that’s what they want to do. You could give them a penthouse on 5th Avenue and a different kind of a job and they’d be unhappy. They want to mine coal. She was gonna put them in a high tech industry where you make little cell phones and things.”

