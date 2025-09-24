Trump, despre relația sa cu Putin: „Nu mai înseamnă nimic”. Liderul SUA spune că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care intră în spațiul lor

Donald Trump a ridicat tonul în fața crizelor recente legate de incursiunile rusești în spațiul aerian al țărilor NATO, sugerând că alianța trebuie să acționeze ferm. În paralel, el pune sub semnul întrebării relevanța relației sale cu Vladimir Putin, afirmând că ”nu mai înseamnă nimic” și declarând că va acorda timp să decidă dacă poate avea încredere în liderul rus.

Propunerea lui Donald Trump: doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO

Într-o intervenție la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Donaald Trump a susținut că statele membre NATO ar trebui să fie încurajate să doboare aeronave rusești care încalcă spațiul lor aerian — o reacție directă la trei incursiuni recente cu drone sau avioane de vânătoare dinspre Rusia, realizate în mai puțin de două săptămâni.

”Da, cred că da”, a răspuns președintele SUA când a fost întrebat dacă NATO ar trebui să procedeze astfel, notează Agerpres.

În cadrul aceleiași întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a declarat: ”Avem mult respect pentru modul în care Ucraina luptă.”

Pe de altă parte, el se arată rezervat în ceea ce privește implicarea directă a SUA: sprijinul american pentru astfel de acțiuni ”depinde de circumstanță.”

Relația Trump – Putin: reevaluare și distanțare

În aceeași ocazie, Trump a declarat că își acordă ”o lună” pentru a decide dacă poate avea încredere în Vladimir Putin, subliniind că relația lor, în forma ei actuală, ”nu mai înseamnă nimic”. Această declarație marchează o ruptură publică față de tonul uneori conciliant față de Rusia.

De asemenea, liderul SUA a cerut statelor europene să înceteze ”imediat” achizițiile de petrol rusesc și a amenințat că va impune sancțiuni dure Dacă Moscova continuă conflictul. Într-o scrisoare recentă adresată membrilor NATO, președintele american a transmis că Washingtonul nu va impune sancțiuni suplimentare Moscovei atât timp cât unii aliați continuă să cumpere petrol rusesc.

În contextul Uniunii Europene, Ungaria și Slovacia — două state cu guverne apropiate ideologic de Trump — continuă să importe petrol rusesc, pe motiv că nu au ieșire la mare și alternative facile de aprovizionare.

Riscuri, opoziții și context strategic

reședintele ucrainean Zelenski respinge orice negociere care implică cedarea de teritorii către Rusia. Pe de cealaltă parte, Kremlinul respinge desfășurarea de trupe NATO pe teritoriul Ucrainei ca garanție de securitate. În acest sens, sprijinul militar și politic al aliaților europeni rămâne esențial pentru Ucraina.

Propunerea lui Trump de a doborî aeronave rusești ridică întrebări de legalitate, riscuri de escaladare și implicații strategice: o astfel de acțiune ar putea provoca un conflict direct între NATO și Rusia. Totuși, din perspectiva Washingtonului, este un semnal dur adresat Moscovei că violările spațiului aerian NATO nu pot rămâne fără răspuns.

Pe termen scurt, afirmațiile sale indică o schimbare de ton — de la relația ambiguă spre presiune deschisă asupra Rusiei și aliaților europeni care continuă să depindă de petrolul rusesc. Rămâne de urmărit dacă liderii NATO vor adopta liniile propuse de Trump sau se vor feri de escaladare — și dacă Rusia va răspunde provocărilor militare declarate.