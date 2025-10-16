Trump aprinde fitilul în Venezuela, dă liber CIA și nu exclude atacuri la sol. Maduro contraatacă

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că a autorizat operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei și că ia „în considerare” atacuri împotriva cartelurilor venezuelene. Declarația a stârnit imediat reacția furioasă a autorităților de la Caracas, care au denunțat „lovituri de stat puse la cale de CIA”, potrivit relatărilor agenției AFP (citată de Agerpres) și ale BBC.

Anunțul a venit la scurt timp după apariția unor informații în The New York Times privind autorizarea CIA de a desfășura „operațiuni sub acoperire” în Venezuela. În fața presei, Trump a legat decizia de acuzațiile la adresa regimului condus de Nicolas Maduro, pe care îl descrie drept un sistem de „narcoterorism”, acuzând totodată eliberarea de prizonieri pentru a fi trimiși în Statele Unite.

Ce a anunțat trump și cum își motivează decizia

Trump a afirmat că a autorizat acțiunile CIA „din două motive”, invocând, pe de o parte, ideea că Venezuela „și-a golit închisorile” către Statele Unite, iar pe de altă parte fluxurile de droguri care ar porni din această țară. „Avem o mulțime de droguri care vin din Venezuela”, a spus el, adăugând că traficul are loc „pe mare” și că Washingtonul intenționează „să-i oprească și pe uscat”.

Întrebat direct dacă a autorizat CIA să-l „neutralizeze” pe Nicolas Maduro, liderul american a evitat un răspuns clar. „Este o întrebare ridicolă. Ei bine, nu este chiar o întrebare ridicolă, dar nu ar fi ridicol din partea mea să răspund la ea?”, a replicat Trump. A lăsat însă deschisă posibilitatea acțiunilor terestre: „Nu vreau să vă spun mai multe, dar ne uităm acum la partea terestră, pentru că avem un control foarte bun asupra mării.”

Operațiunile pe mare și criticile privind raidurile

Înaintea acestui anunț, administrația Trump a vizat pe mare cel puțin cinci ambarcațiuni suspectate de transport de droguri în zona Caraibelor, acțiuni soldate cu moartea a cel puțin 27 de persoane. În august, Washingtonul a desfășurat și opt nave de război, plus un submarin cu propulsie nucleară, în largul coastelor Venezuelei, oficial în cadrul unei operațiuni antidrog.

Aceste raiduri au atras critici severe din partea experților ONU în drepturile omului, care le-au descris drept „execuții extrajudiciare”. Eticheta pune presiune suplimentară asupra justificării legale și morale a acțiunilor și adaugă un strat de tensiune într-un dosar deja volatil, în care limbajul folosit de ambele părți a devenit tot mai dur.

Maduro răspunde cu mesaje de mobilizare și avertismente

Nicolas Maduro, a cărui legitimitate este contestată internațional după alegerile controversate de anul trecut, a apărut miercuri seară la televiziune pentru a avertiza împotriva unei escaladări. „Nu schimbării de regim, care ne amintește atât de mult de războaiele nesfârșite și eșuate din Afganistan, Irak, Libia și așa mai departe”, a declarat el, citat de BBC. Liderul venezuelean a respins și ideea unor „lovituri de stat orchestrate de CIA”.

Ulterior, pe Telegram, Maduro a anunțat mobilizarea armatei, poliției și a miliției civile pentru apărarea țării bogate în petrol. Mesajul, însoțit de reluarea manevrelor militare, transmite intenția de a arăta capacitate de răspuns intern, într-un context în care presiunile externe sunt prezentate ca o amenințare la adresa suveranității.

Manevre militare în cartiere-cheie și la granița cu Columbia

În aceeași zi, președintele venezuelean a continuat programul de exerciții militare în toată țara, desfășurând forțe în Petare și Catia, cele mai mari cartiere muncitorești din Caracas. Mișcarea are o miză dublă: arată prezența statului în zone dense și simbolice și transmite un semnal de fermitate către susținători și adversari deopotrivă.

În acest context, Maduro a ordonat și manevre la granița cu Columbia, în statele Tachira, Apure și Amazonas. Regiunea este descrisă drept o zonă de tranzit poroasă pentru cocaina provenită din Columbia, principalul producător mondial. Potrivit AFP, surse apropiate Casei Albe indică tocmai aceste rute drept posibile ținte ale unei eventuale intensificări a presiunii americane.

O criză cu potențial de escaladare

Schimbul de declarații și gesturi – de la autorizarea operațiunilor sub acoperire până la mobilizări și manevre militare – conturează o criză cu potențial de escaladare. În plan extern, Washingtonul afirmă că vizează cartelurile și fluxurile de droguri; în plan intern, Caracasul prezintă dosarul ca pe o nouă încercare de schimbare de regim. În lipsa unor detalii oficiale despre amploarea operațiunilor, fiecare tabără își consolidează narațiunea, iar riscurile de incident cresc.

Faptul că președintele american „nu exclude” atacuri la sol, în timp ce forțele venezuelene se antrenează la frontieră și în cartiere emblematice ale capitalei, ține regiunea în suspans. Pentru moment, arhitectura evenimentelor rămâne definită de semnale publice, de operațiuni maritime deja criticate la nivel internațional și de manevre menite să arate disponibilitatea ambelor părți de a merge mai departe.