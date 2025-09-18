Trump a încălcat din nou protocolul regal: cum l-a pus într-o situație neplăcută pe Regele Charles. Palatul Buckingham a intervenit

Donald Trump, aflat într-o vizită de stat în Marea Britanie – un eveniment urmărit cu sufletul la gură de întreaga lume – a stârnit din nou discuții legate de respectarea protocolului regal. Totul s-a întâmplat la Castelul Windsor, acolo unde liderul american a fost invitat să inspecteze Garda de Onoare alături de Regele Charles al III-lea.

Trump, criticat pentru gestul făcut la Londra

Delegația americană a fost întâmpinată oficial de Prințul și Prințesa de Wales, înainte ca Donald și Melania Trump să se întâlnească cu Regele și Regina. După o plimbare cu trăsura prin curtea castelului, garda compusă din Grenadier Guards, Coldstream Guards și Scots Guards a oferit salutul regal, în timp ce au fost intonate imnurile naționale ale Statelor Unite și Marii Britanii.

Conform tradiției, președintele american a fost invitat să salute Garda de Onoare, însoțit de locotenent-colonelul Storm Green, comandantul ceremoniei. Fascinat de rândurile de soldați impecabil aliniați, Donald Trump a pășit hotărât printre ei, în timp ce Regele Charles îl urma la câțiva pași în spate – așa cum cere protocolul. Momentul a stârnit controverse, pentru că scena a semănat izbitor cu incidentul de la vizita precedentă, atunci când Trump fusese criticat pentru că a mers în fața regretatei Regine Elisabeta a II-a.

Și de această dată, imaginile îl arată pe fostul președinte pășind înaintea monarhului, lucru ce a stârnit reacții pe rețelele de socializare și în presa britanică. Totuși, potrivit unor surse citate de The Telegraph, Palatul Buckingham a precizat că nu a fost vorba de o încălcare a tradiției, ci doar de o situație firească, în care invitații sunt ghidați de protocol. „Nu există nicio problemă de etichetă regală în această privință”, au transmis oficialii palatului, dornici să tempereze speculațiile.

Pe parcursul inspecției, Trump a mulțumit insistent comandantului gărzii. Regele Charles a intervenit cu o glumă, râzând și spunând: „Atenție la sabie!”, în momentul în care locotenent-colonelul Green a ridicat sabia pentru a semnala încheierea ceremoniei.

Proteste anunțate la Londra

După revenirea pe podium, Charles și Trump au urmărit împreună parada militară, alături de suveranul escortat de cavaleria regală și trupele de artilerie călare. Atmosfera a părut cordială, cei doi discutând relaxat, în timp ce Regina și Prima Doamnă, Melania Trump, purtau și ele o conversație animată.

Ziua a continuat cu un prânz privat la Castelul Windsor, vizite la Capela St. George, unde se află mormântul Reginei Elisabeta a II-a, o ceremonie specială „Beating Retreat” cu survol al avioanelor F-35 americane și britanice, dar și celebrul show aerian al formației Red Arrows. Seara s-a încheiat cu un banchet fastuos în onoarea delegației americane.

Trump și soția sa au rămas peste noapte la Castelul Windsor, gazduiți de Regele și Regina. Totuși, vizita nu este lipsită de tensiuni: mii de protestatari sunt așteptați să iasă pe străzile Londrei, culminând cu un miting în Piața Parlamentului. În paralel, Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea acorda Marii Britanii un avantaj comercial prin eliminarea unor tarife la oțel, subiect pe care urmează să îl discute cu premierul Keir Starmer la reședința de la Chequers.