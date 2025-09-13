Trucuri utile pentru a folosi iPhone-ul cu o singură mână

Pe măsură ce telefoanele devin mai mari, utilizarea lor cu o singură mână poate fi dificilă. Pentru utilizatorii de iPhone, iOS oferă câteva funcții integrate care fac interacțiunea mai comodă și mai rapidă, indiferent de modelul folosit.

Funcțiile cu pricina nu doar că îmbunătățesc accesibilitatea, dar fac și multitasking-ul mai eficient.

Funcții esențiale pentru utilizarea cu o singură mână

Una dintre cele mai utile opțiuni de pe iPhone este Reachability, care permite coborârea temporară a conținutului ecranului pentru a fi mai ușor de accesat cu degetul mare. Aceasta se activează din Settings > Accessibility > Touch, și apoi se bifează opțiunea Reachability.

Pentru a folosi funcția, trebuie să glisați în jos pe marginea de jos a ecranului, iar conținutul se va muta către zona inferioară. După câteva secunde, acesta revine automat la poziția normală.

O altă funcție practică este AssistiveTouch, care adaugă un buton virtual pe ecran, ce permite accesarea rapidă a diferitelor comenzi, de la centrul de notificări și Control Center până la gesturi complexe precum pinch sau rotate.

Pentru a activa AssistiveTouch, mergeți la Settings > Accessibility > Touch > AssistiveTouch și activați opțiunea. Butonul virtual poate fi personalizat, inclusiv pentru dublu-tap sau apăsare lungă, oferind acces rapid la cele mai folosite funcții.

Pentru a scrie mai confortabil cu o singură mână, iPhone-ul oferă One-Handed Keyboard. Aceasta se activează apăsând și ținând apăsat simbolul globului de pe tastatură, apoi alegând modul aliniat la stânga sau dreapta. Tastatura se micșorează astfel pe marginea dorită, facilitând scrierea fără a schimba poziția telefonului sau a mânăi.

Alte ajustări utile pentru confort și accesibilitate

iOS include și funcția Back Tap, care transformă spatele telefonului într-un buton virtual. Cu dublu-tap sau triplu-tap puteți seta acțiuni precum captură de ecran, deschiderea Control Center sau activarea Reachability. Această opțiune se configurează din Settings > Accessibility > Touch > Back Tap.

De asemenea, poziționarea aplicațiilor și widget-urilor pe ecran poate face o diferență semnificativă. Este recomandat să așezați cele mai utilizate aplicații în partea inferioară a ecranului sau pe marginea pe care țineți telefonul, pentru a evita întinderea degetelor. Crearea folderelor și organizarea widget-urilor simplifică și mai mult accesul rapid.

În final, Siri poate fi un aliat valoros pentru activitățile ce necesită mai mulți pași. Prin comanda vocală „Hey Siri” sau apăsând butonul lateral, puteți trimite mesaje, realiza apeluri, verifica evenimentele din calendar sau obține informații online fără a folosi ambele mâini. Configurarea se realizează din Settings > Apple Intelligence & Siri > Talk & Type to Siri.

Folosind aceste funcții, iPhone-ul poate fi folosit eficient cu o singură mână, reducând riscul de a scăpa telefonul și sporind viteza și confortul în utilizare.