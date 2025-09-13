Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 07:41
de Iulia Kelt

Trucuri utile pentru a folosi iPhone-ul cu o singură mână

TUTORIAL
Trucuri utile pentru a folosi iPhone-ul cu o singură mână
Trucuri pentru iPhone-ul tău / Foto: Captură YouTube (Michael Billings)

Pe măsură ce telefoanele devin mai mari, utilizarea lor cu o singură mână poate fi dificilă. Pentru utilizatorii de iPhone, iOS oferă câteva funcții integrate care fac interacțiunea mai comodă și mai rapidă, indiferent de modelul folosit.

Funcțiile cu pricina nu doar că îmbunătățesc accesibilitatea, dar fac și multitasking-ul mai eficient.

Funcții esențiale pentru utilizarea cu o singură mână

Una dintre cele mai utile opțiuni de pe iPhone este Reachability, care permite coborârea temporară a conținutului ecranului pentru a fi mai ușor de accesat cu degetul mare. Aceasta se activează din Settings > Accessibility > Touch, și apoi se bifează opțiunea Reachability.

Vezi și:
iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone Air, disponibile la eMag pentru precomandă. Cât costă cele mai noi telefoane Apple în România
iPhone 17 Pro și Pro Max depășesc flagship-urile Samsung în 2025. Îmbunătățirile care au readus Apple pe poziția dominantă în industrie

Pentru a folosi funcția, trebuie să glisați în jos pe marginea de jos a ecranului, iar conținutul se va muta către zona inferioară. După câteva secunde, acesta revine automat la poziția normală.

O altă funcție practică este AssistiveTouch, care adaugă un buton virtual pe ecran, ce permite accesarea rapidă a diferitelor comenzi, de la centrul de notificări și Control Center până la gesturi complexe precum pinch sau rotate.

Pentru a activa AssistiveTouch, mergeți la Settings > Accessibility > Touch > AssistiveTouch și activați opțiunea. Butonul virtual poate fi personalizat, inclusiv pentru dublu-tap sau apăsare lungă, oferind acces rapid la cele mai folosite funcții.

Pentru a scrie mai confortabil cu o singură mână, iPhone-ul oferă One-Handed Keyboard. Aceasta se activează apăsând și ținând apăsat simbolul globului de pe tastatură, apoi alegând modul aliniat la stânga sau dreapta. Tastatura se micșorează astfel pe marginea dorită, facilitând scrierea fără a schimba poziția telefonului sau a mânăi.

Alte ajustări utile pentru confort și accesibilitate

iOS include și funcția Back Tap, care transformă spatele telefonului într-un buton virtual. Cu dublu-tap sau triplu-tap puteți seta acțiuni precum captură de ecran, deschiderea Control Center sau activarea Reachability. Această opțiune se configurează din Settings > Accessibility > Touch > Back Tap.

De asemenea, poziționarea aplicațiilor și widget-urilor pe ecran poate face o diferență semnificativă. Este recomandat să așezați cele mai utilizate aplicații în partea inferioară a ecranului sau pe marginea pe care țineți telefonul, pentru a evita întinderea degetelor. Crearea folderelor și organizarea widget-urilor simplifică și mai mult accesul rapid.

În final, Siri poate fi un aliat valoros pentru activitățile ce necesită mai mulți pași. Prin comanda vocală „Hey Siri” sau apăsând butonul lateral, puteți trimite mesaje, realiza apeluri, verifica evenimentele din calendar sau obține informații online fără a folosi ambele mâini. Configurarea se realizează din Settings > Apple Intelligence & Siri > Talk & Type to Siri.

Folosind aceste funcții, iPhone-ul poate fi folosit eficient cu o singură mână, reducând riscul de a scăpa telefonul și sporind viteza și confortul în utilizare.

Ce reprezintă de fapt procentul de ploaie din aplicația meteo. Ai interpretat greșit tot timpul prognozele de pe telefonul mobil
Recomandări
Avionul cu airbaguri uriașe și inteligență artificială pentru aterizări fără explozie. Un proiect inedit, dar cât de realist este
Avionul cu airbaguri uriașe și inteligență artificială pentru aterizări fără explozie. Un proiect inedit, dar cât de realist este
Ce se întâmplă dacă vecinul construiește ilegal lângă gardul tău. Ce măsuri legale poți lua
Ce se întâmplă dacă vecinul construiește ilegal lângă gardul tău. Ce măsuri legale poți lua
Alimentele care se vor scumpi de la 1 octombrie 2025. Vine un nou val de scumpiri în supermarketuri
Alimentele care se vor scumpi de la 1 octombrie 2025. Vine un nou val de scumpiri în supermarketuri
Tentativă de crimă ca în filme la Buzău: un bărbat și-a otrăvit fostul socru și i-a tăiat frânele la mașină
Tentativă de crimă ca în filme la Buzău: un bărbat și-a otrăvit fostul socru și i-a tăiat frânele la mașină
Cât e punctul de pensie în Germania. Câți bani încasează o româncă după ce a lucrat 40 de ani ca tehnician dentar: “Asta e realitatea”
Cât e punctul de pensie în Germania. Câți bani încasează o româncă după ce a lucrat 40 de ani ca tehnician dentar: “Asta e realitatea”
Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege
Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Trucul ascuns al telecomenzii auto care pornește motorul de la distanță. Cum funcționează și ce mașini îl permit
Trucul ascuns al telecomenzii auto care pornește motorul de la distanță. Cum funcționează și ce mașini îl permit
Revista presei
Adevarul
Portretul unui ucigaș politic. Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce trebuie să urmărești atunci când îți alegi pantofii cu toc perfecți? 5 aspecte esențiale (P)
Playtech Știri
Cum să păstrezi semințele de roșii ca să le poți planta anul viitor. Trucuri pentru o recoltă mai bogată
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 septembrie 2025. Zodia care își urmează intuiția și face pasul cel mare
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...