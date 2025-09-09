iPhone 17, deconspirat fix înainte de lansare? Mai multe informații ar zburda online, iar vina ar purta-o un operator sud-coreean

Ultima ora
09 sept. 2025
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Detalii despre seria iPhone 17 / Foto: Apple

Cu doar câteva zile înainte de prezentarea oficială a noii game iPhone 17, pe internet au apărut informații care ar putea dezvălui configurațiile telefoanelor.

Un operator de telecomunicații din Coreea de Sud ar fi distribuit intern fișe tehnice ce conțin detalii despre noile modele Apple, inclusiv comparații cu rivali direcți din piață, scrie Apple Insider.

Ce dezvăluie fișele tehnice apărute în Coreea de Sud

Imaginile publicate pe platforma X de către cunoscutul leaker @Jukanlosreve par să prezinte specificații complete pentru toate cele patru versiuni din seria iPhone 17.

Posibilă scurgere de informații a specificațiilor pentru iPhone 17, înainte de lansarea oficială

Potrivit acestor documente, iPhone 17 și iPhone 17 Pro vor avea ecrane de 6,3 inci, iPhone 17 Air va fi echipat cu un display mai mare, de 6,6 inci, iar iPhone 17 Pro Max va rămâne cel mai impunător, cu o diagonală de 6,9 inci.

În privința performanței, modelele Pro ar urma să fie dotate cu noul procesor A19 Pro și 12GB memorie RAM, în timp ce iPhone 17 standard și varianta Air ar utiliza chipsetul A19 cu 8GB RAM.

De altfel, diferențierea între game sugerează că Apple va continua să acorde un plus de putere și funcții premium versiunilor Pro.

Pe partea foto, iPhone 17 ar include o cameră principală de 48MP alături de un senzor secundar de 12MP. Modelul Air ar avea o singură cameră de 48MP, cu suport pentru filmare 4K. Modelele Pro ar miza tot pe senzori de 48MP, însă noutatea majoră menționată în fișele scurse ar fi posibilitatea de filmare la rezoluție 8K.

Baterii, capacități de stocare și comparația cu rivalii Samsung

În documentele distribuite intern apar și detalii despre baterii. iPhone 17 ar urma să fie echipat cu un acumulator de 3.600 mAh, Air cu unul de 2.800 mAh, Pro cu 3.700 mAh, iar Pro Max ar avea o capacitate impresionantă de 6.000 mAh.

În ceea ce privește spațiul de stocare, iPhone 17 și varianta Air ar fi disponibile în versiuni între 128GB și 512GB. Modelul Pro ar porni de la 128GB și ar putea ajunge până la 1TB, iar Pro Max ar începe de la 256GB, cu același plafon maxim de 1TB.

Fișele includ și o comparație directă între iPhone 17 Air și Samsung Galaxy S25 Edge, semn că operatorii anticipează o competiție puternică pe acest segment al smartphone-urilor high-end.

Totuși, există o notă de prudență: de regulă, operatorii nu primesc specificațiile oficiale înainte de prezentările Apple. Documentele interne sunt adesea bazate pe informații din zvonuri, urmând să fie ajustate după lansarea oficială.

Dacă aceste date se confirmă, seria iPhone 17 va aduce îmbunătățiri majore la nivel de cameră, performanță și autonomie.

Totuși, rămâne de văzut în ce măsură aceste specificații se vor regăsi în versiunile prezentate de Apple la evenimentul oficial programat peste două zile.

