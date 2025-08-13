Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 14:36
de Ozana Mazilu

Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții

Actualitate
Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții
Ce spun alți oameni care au testat trucul

Puțini lucruri sunt mai frustrante decât să te trezești în toiul nopții, să verifici ceasul și să realizezi că mai ai câteva ore până la ora de trezire… dar somnul nu mai vine. Pentru unii, această problemă se repetă atât de des încât devine un semn clar de insomnie. Un somn insuficient îți poate afecta starea de spirit, concentrarea și sănătatea generală. Totuși, o dermatoloagă din SUA susține că a descoperit o metodă simplă, dar eficientă, care te poate ajuta să readormi aproape instantaneu.

Cum a descoperit metoda și de ce a funcționat pentru ea

Jenna Coackley, dermatolog și creatoare de conținut pe TikTok, a mărturisit că obișnuia să petreacă chiar și o oră și jumătate trează în timpul nopții, incapabilă să adoarmă la loc. Totul s-a schimbat când a descoperit un „hack” pe Instagram. La început a fost sceptică, însă după ce l-a testat două nopți la rând, rezultatele au surprins-o.

Datele înregistrate cu ajutorul inelului inteligent Oura, care monitorizează somnul și ritmul cardiac, au arătat o reducere semnificativă a timpului petrecut trează: de la 1 oră și 20 de minute la doar 24 de minute în prima noapte și 31 în a doua.

Vezi și:
De ce vorbim în somn? Ce arată cercetările despre această „eroare” a creierului
De ce femeile sunt mai obosite: ce spune știința despre somnul lor și de ce nu e doar o chestiune de minute în plus

Trucul este extrem de simplu: cu ochii închiși, miști privirea spre dreapta, apoi spre stânga, în sus, în jos, urmează o rotație circulară a ochilor într-o direcție, apoi în cealaltă. Repeți secvența până când adormi.

Jenna a încercat să înțeleagă și explicația științifică din spatele acestui efect. Ea spune că mișcarea ochilor activează sistemul nervos parasimpatic și „păcălește creierul” să creadă că se află în faza REM a somnului, asociată cu visele și relaxarea profundă.

După ce a împărtășit metoda pe rețelele sociale, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți au declarat că trucul i-a ajutat să readormă rapid, unii spunând chiar că „le-a salvat viața” în nopțile cu insomnie. O persoană a explicat: „Facem asta și în terapie, pentru că ajută la reglarea sistemului nervos”. Altcineva a adăugat o mică modificare: „Fac la fel, dar adaug și încrucișarea ochilor la final… funcționează!”.

Totuși, nu pentru toată lumea metoda a avut același efect. Un utilizator a spus că pentru el funcționează mai bine un joc mental: alege o categorie (de exemplu, animale, orașe, obiecte) și începe să numească elemente din acea categorie pentru fiecare literă a alfabetului. „Nu îmi amintesc să fi ajuns vreodată mai departe de litera D sau E înainte să adorm”, a povestit acesta.

Aceste reacții arată că, atunci când vine vorba de somn, nu există o soluție universală. Fiecare persoană poate răspunde diferit la diverse tehnici, dar merită să testezi mai multe până o găsești pe cea potrivită pentru tine.

Recomandări pentru un somn mai bun, potrivit specialiștilor

Potrivit NHS, un adult are nevoie, în medie, de 7-9 ore de somn pe noapte. Copiii au nevoie de 9-13 ore, iar bebelușii și toddleri chiar de 12-17 ore. Când te confrunți cu treziri frecvente sau dificultăți de adormire, schimbarea unor obiceiuri zilnice poate face diferența.

Specialiștii recomandă să te culci și să te trezești la aceeași oră în fiecare zi, chiar și în weekend, să îți rezervi cel puțin o oră de relaxare înainte de somn și să te asiguri că dormitorul este întunecat, liniștit și răcoros. Exercițiile fizice regulate, efectuate pe parcursul zilei, pot îmbunătăți calitatea somnului, însă este bine să eviți antrenamentele intense chiar înainte de culcare.

Dacă, în ciuda schimbării rutinei, problemele persistă timp de câteva luni, specialiștii recomandă să consulți medicul de familie sau un specialist în somnologie. Insomnia netratată poate afecta nu doar energia de peste zi, ci și sănătatea cardiovasculară, metabolismul și sistemul imunitar.

Chiar dacă trucul cu mișcarea ochilor nu este garantat pentru toată lumea, povestea doctoriței Jenna Coackley demonstrează că uneori soluțiile simple pot aduce rezultate neașteptate. Iar atunci când nopțile agitate devin o obișnuință, merită să cauți metode noi – de la tehnici de relaxare, până la strategii validate medical – pentru a-ți recâștiga liniștea și odihna de care ai nevoie.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Deși pare că bate vântul pe litoralul românesc, există stațiuni de la noi care sunt ocupate până la refuz. Reprezentantul unei agenții de turism ne explică de ce și ne spune care sunt principalele neajunsuri privind serviciile din România. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Deși pare că bate vântul pe litoralul românesc, există stațiuni de la noi care sunt ocupate până la refuz. Reprezentantul unei agenții de turism ne explică de ce și ne spune care sunt principalele neajunsuri privind serviciile din România. EXCLUSIV
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum
Playtech Știri
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou