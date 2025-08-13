Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții

Puțini lucruri sunt mai frustrante decât să te trezești în toiul nopții, să verifici ceasul și să realizezi că mai ai câteva ore până la ora de trezire… dar somnul nu mai vine. Pentru unii, această problemă se repetă atât de des încât devine un semn clar de insomnie. Un somn insuficient îți poate afecta starea de spirit, concentrarea și sănătatea generală. Totuși, o dermatoloagă din SUA susține că a descoperit o metodă simplă, dar eficientă, care te poate ajuta să readormi aproape instantaneu.

Cum a descoperit metoda și de ce a funcționat pentru ea

Jenna Coackley, dermatolog și creatoare de conținut pe TikTok, a mărturisit că obișnuia să petreacă chiar și o oră și jumătate trează în timpul nopții, incapabilă să adoarmă la loc. Totul s-a schimbat când a descoperit un „hack” pe Instagram. La început a fost sceptică, însă după ce l-a testat două nopți la rând, rezultatele au surprins-o.

Datele înregistrate cu ajutorul inelului inteligent Oura, care monitorizează somnul și ritmul cardiac, au arătat o reducere semnificativă a timpului petrecut trează: de la 1 oră și 20 de minute la doar 24 de minute în prima noapte și 31 în a doua.

Trucul este extrem de simplu: cu ochii închiși, miști privirea spre dreapta, apoi spre stânga, în sus, în jos, urmează o rotație circulară a ochilor într-o direcție, apoi în cealaltă. Repeți secvența până când adormi.

Jenna a încercat să înțeleagă și explicația științifică din spatele acestui efect. Ea spune că mișcarea ochilor activează sistemul nervos parasimpatic și „păcălește creierul” să creadă că se află în faza REM a somnului, asociată cu visele și relaxarea profundă.

După ce a împărtășit metoda pe rețelele sociale, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți au declarat că trucul i-a ajutat să readormă rapid, unii spunând chiar că „le-a salvat viața” în nopțile cu insomnie. O persoană a explicat: „Facem asta și în terapie, pentru că ajută la reglarea sistemului nervos”. Altcineva a adăugat o mică modificare: „Fac la fel, dar adaug și încrucișarea ochilor la final… funcționează!”.

Totuși, nu pentru toată lumea metoda a avut același efect. Un utilizator a spus că pentru el funcționează mai bine un joc mental: alege o categorie (de exemplu, animale, orașe, obiecte) și începe să numească elemente din acea categorie pentru fiecare literă a alfabetului. „Nu îmi amintesc să fi ajuns vreodată mai departe de litera D sau E înainte să adorm”, a povestit acesta.

Aceste reacții arată că, atunci când vine vorba de somn, nu există o soluție universală. Fiecare persoană poate răspunde diferit la diverse tehnici, dar merită să testezi mai multe până o găsești pe cea potrivită pentru tine.

Recomandări pentru un somn mai bun, potrivit specialiștilor

Potrivit NHS, un adult are nevoie, în medie, de 7-9 ore de somn pe noapte. Copiii au nevoie de 9-13 ore, iar bebelușii și toddleri chiar de 12-17 ore. Când te confrunți cu treziri frecvente sau dificultăți de adormire, schimbarea unor obiceiuri zilnice poate face diferența.

Specialiștii recomandă să te culci și să te trezești la aceeași oră în fiecare zi, chiar și în weekend, să îți rezervi cel puțin o oră de relaxare înainte de somn și să te asiguri că dormitorul este întunecat, liniștit și răcoros. Exercițiile fizice regulate, efectuate pe parcursul zilei, pot îmbunătăți calitatea somnului, însă este bine să eviți antrenamentele intense chiar înainte de culcare.

Dacă, în ciuda schimbării rutinei, problemele persistă timp de câteva luni, specialiștii recomandă să consulți medicul de familie sau un specialist în somnologie. Insomnia netratată poate afecta nu doar energia de peste zi, ci și sănătatea cardiovasculară, metabolismul și sistemul imunitar.

Chiar dacă trucul cu mișcarea ochilor nu este garantat pentru toată lumea, povestea doctoriței Jenna Coackley demonstrează că uneori soluțiile simple pot aduce rezultate neașteptate. Iar atunci când nopțile agitate devin o obișnuință, merită să cauți metode noi – de la tehnici de relaxare, până la strategii validate medical – pentru a-ți recâștiga liniștea și odihna de care ai nevoie.