De ce pun oamenii un bol cu sare la fereastră iarna. Cât de eficient este, de fapt, potrivit specialiștilor

Pe măsură ce temperaturile scad și umiditatea crește în locuințe, tot mai mulți dintre noi se confruntă cu condens pe geamuri, pereți reci și o senzație generală de disconfort. Ferestrele aburite pot favoriza petele de mucegai, pot afecta ramele și pot face încălzirea mai puțin eficientă, ceea ce se simte și la facturi. În acest context, menținerea unei atmosfere mai uscate devine o provocare de zi cu zi. Un truc care a circulat intens în ultimii ani este plasarea unui bol cu sare pe pervazul ferestrei, propus ca soluție simplă, ieftină și la îndemână pentru a „trage” o parte din umiditatea din aer.

Acest sfat aparent banal este invocat tot mai des drept metodă de prevenire a neplăcerilor specifice iernii – de la condens recurent la începuturi de mucegai. Dar cât de eficient este, în realitate? În rândurile următoare, explicăm pe scurt cum funcționează sarea ca absorbant de umiditate, în ce condiții poate ajuta (și în ce situații efectul este limitat) și trecem în revistă ce recomandă specialiștii pentru a ține sub control umezeala din casă.

Cum funcționează condensul și de ce este o problemă în sezonul rece

Pentru a înțelege rolul sării în prevenirea condensului, este important să știm cum apare acest fenomen. Condensul are loc atunci când aerul umed din interiorul locuinței ajunge pe o suprafață rece, precum sticla ferestrelor, unde temperatura scade sub punctul de rouă. Potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), acest punct de rouă este temperatura la care aerul devine saturat și nu mai poate reține vapori de apă, transformându-i în picături de apă pe suprafețe.

În cazul în care condensul este lăsat să se acumuleze, acesta poate duce la probleme mai mari. De la simplele pete de apă până la formarea mucegaiului și la deteriorarea ramei ferestrelor, efectele condensului nu sunt doar inestetice, ci pot afecta și sănătatea și structura locuinței.

De ce se folosește sarea și cum ar putea ajuta

Un truc recent recomandat implică plasarea unui bol cu sare lângă fereastră, ideea fiind că sarea poate absorbi umezeala din aer și, astfel, reduce formarea condensului. Andy Ellis, expert în grădinărit și amenajări interioare, explică că „sarea are capacitatea de a absorbi în mod natural umiditatea din aer, usucându-l într-o anumită măsură. Aceasta înseamnă că, atunci când aerul umed atinge sticla, cantitatea de condens formată va fi mai mică.”

Specialistul recomandă umplerea unui bol mic sau a unui borcan cu sare, fie sare de masă, fie sare de rocă. Cantitatea de sare depinde de mărimea ferestrei; pentru o fereastră mare, ar putea fi necesară o cantitate mai mare de sare.

Eficiența reală a sării în controlul umidității

Cu toate că sarea poate absorbi umiditatea, efectul său real este destul de limitat. Sarea începe să absoarbă vaporii de apă doar la un nivel de umiditate relativă destul de ridicat, de obicei peste 74%. Potrivit unui studiu al Serviciului German de Informații de Transport, la temperaturi de 20°C și o umiditate relativă de până la 74%, sarea nu absoarbe cantități semnificative de vapori de apă. Doar când umiditatea relativă trece de 75%, sarea începe să absoarbă mai multă apă și, la acest nivel, începe chiar să se dizolve.

În majoritatea locuințelor, nivelul umidității este sub acest prag, între 30% și 60%, ceea ce înseamnă că eficiența sării va fi, cel mai probabil, redusă. Excepție pot face camerele mai umede, cum ar fi băile sau bucătăriile, unde umiditatea poate ajunge temporar la un nivel mai ridicat.

Alte soluții eficiente pentru controlul condensului

Deși folosirea sării este un truc rapid și ieftin, experții recomandă metode mai eficiente și durabile pentru a combate condensul și umiditatea. Ventilația joacă un rol crucial în reducerea umidității din casă. Deschiderea ferestrelor sau utilizarea grilelor de ventilație permite evacuarea aerului umed și împiedică acumularea vaporilor pe ferestre.

Soluțiile tehnice includ folosirea dezumidificatoarelor sau instalarea ventilației mecanice controlate, care elimină eficient umezeala excesivă. În cazul în care condensul este o problemă majoră, investiția într-un dezumidificator poate face o diferență notabilă.

Concluzie: merită încercat bolul cu sare?

În final, utilizarea bolului cu sare la fereastră poate fi o soluție temporară, mai degrabă simbolică, decât o metodă cu adevărat eficientă de reducere a condensului. Deși sarea absoarbe umiditatea în condiții de umiditate ridicată, majoritatea locuințelor nu ating acele nivele de umiditate unde efectul sării devine vizibil.

Pentru un control eficient al condensului, soluțiile care implică ventilația și controlul constant al nivelului de umiditate rămân de departe cele mai eficiente. Dacă totuși doriți să încercați trucul cu sarea, nu strică să aveți un bol pe pervaz, dar nu vă așteptați la minuni – funcționează mai bine ca un experiment interesant decât ca un panaceu împotriva umezelii.