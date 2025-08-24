Trucul care te ajută să readuci la forma iniţială hainele intrate la apă. Aşa poţi salva îmbrăcămintea preferată

Ultima ora
24 aug. 2025
de Badea Violeta

Truc eficient pentru a recupera hainele care au intrat la apa. Sursa foto: Profimedia

Atunci când rochia sau cămașa preferată se micșorează după spălare, poate fi devastator, mai ales dacă ai respectat toate instrucțiunile de întreținere. Unele materiale sunt însă mai predispuse la contracție decât altele, iar înțelegerea modului în care funcționează fibrele textile poate face diferența între a pierde o piesă de îmbrăcăminte și a o readuce la dimensiunea inițială.

De ce se micșorează hainele

Fibrele textile obișnuite, precum bumbacul și inul, provin din plante și sunt alcătuite din lanțuri de celuloză încolăcite. În timpul fabricării, aceste fibre sunt întinse și răsucite pentru a forma fire netede, legăturile de hidrogen între lanțuri conferindu-le coeziune și rezistență.

Firele sunt apoi țesute sau tricotate în țesături, blocând tensiunea naturală a fibrelor. Însă fibrele păstrează o ”memorie” care le face să revină la forma lor inițială atunci când sunt expuse la apă, căldură sau acțiune mecanică.

În timpul spălării, apa și mișcarea mecanică relaxează legăturile de hidrogen, permițând fibrelor să se contracte. Țesăturile tricotate, cu bucle și spații mai largi, se micșorează mai ușor decât cele țesute strâns, iar fibrele hidrofile absorb apa, devenind mai flexibile și mai mobile.

Lâna se comportă diferit: solzii microscopici de pe fire se deschid, se intersectează și creează ”împâslirea”, ceea ce face ca piesele să pară mai mici. Fibrele sintetice, precum poliesterul sau nailonul, se micșorează mai greu datorită structurii lor ordonate și stabile.

Cum să previi contracția hainelor

Pentru a limita micșorarea, este recomandată spălarea în apă rece, la viteze reduse de centrifugare sau pe cicluri delicate, în special pentru bumbac și raion.

Îmbrăcămintea elastică revine mai ușor la forma inițială, însă țesăturile naturale au nevoie de atenție specială. Alegerea corectă a programului de spălare și evitarea temperaturilor ridicate contribuie semnificativ la păstrarea dimensiunii originale a hainelor.

Trucul pentru a readuce hainele la dimensiunea inițială

Dacă o piesă s-a micșorat, se poate încerca rehidratarea acesteia într-un amestec de apă călduță și balsam de păr sau șampon pentru bebeluși (aproximativ o lingură la litru).

Balsamul lubrifiază temporar fibrele, făcându-le mai flexibile. Haina se întinde cu grijă la forma inițială și se usucă plat sau sub ușoară tensiune, de exemplu pe un suport de uscare.

Această metodă nu poate inversa complet contracția extremă, dar poate recupera o parte din dimensiunea pierdută, transformând piesa într-una purtabilă și salvând-o de la a fi abandonată.

Îngrijirea atentă și înțelegerea fibrelor textile reprezintă cheia pentru a menține hainele preferate frumoase și funcționale pentru mai mult timp.

