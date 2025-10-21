Tron: Ares, cel mai recent eșec al Disney: filmul SF va produce pierderi de peste 130 de milioane de dolari

Disney traversează o nouă criză cinematografică după lansarea celui de-al treilea film din franciza Tron, intitulat Tron: Ares. Deși era promovat drept o revenire spectaculoasă în universul digital al seriei, producția s-a transformat într-un eșec financiar de proporții, cu pierderi estimate la peste 132 de milioane de dolari. În ciuda bugetului uriaș și a eforturilor de marketing, pelicula nu a reușit să atragă publicul și să justifice investiția de peste 220 de milioane de dolari făcută de studioul american.

Regizat de Joachim Rønning și avându-i în distribuție pe Jared Leto, Greta Lee și Jeff Bridges, filmul a fost lansat cu mari așteptări, dar a înregistrat un debut modest în box-office și o prăbușire de 67% în cel de-al doilea weekend. În total, până la mijlocul lunii octombrie, Tron: Ares adunase doar 103 milioane de dolari la nivel global, mult sub pragul de rentabilitate, conform Deadline.

Potrivit publicației Deadline, filmul a costat 220 de milioane de dolari (net), o sumă mai mare decât cea raportată inițial, care varia între 170 și 180 de milioane. Cheltuielile totale, incluzând promovarea globală, taxele, evenimentele speciale și costurile reziduale, au urcat până la 347,5 milioane de dolari.

Campania de marketing a fost amplă și costisitoare: Disney a investit peste 100 de milioane de dolari în promovare, organizând evenimente de mare impact, precum o prezentare la San Diego Comic-Con, tururi cu motocicletele-lumină emblematice din film și chiar un concert al trupei Nine Inch Nails la premiera de pe Hollywood Boulevard. În ciuda acestor eforturi, interesul publicului a fost scăzut, iar încasările au stagnat la nivel global.

Dacă filmul se va opri la o sumă finală de 160 de milioane de dolari în box-office-ul mondial, pierderea estimată va depăși 132 de milioane de dolari, chiar și după includerea veniturilor din home entertainment, televiziune și difuzări internaționale.

Un reprezentant al industriei de la Hollywood a comentat pentru Deadline: „Nu a existat o viziune clară. Ideea ca Disney să cheltuie un sfert de miliard de dolari pe un film cu Jared Leto, dintr-o franciză care n-a funcționat niciodată comercial, este greu de înțeles.”

Tron, o franciză cu statut de cult, dar fără public larg

Filmul original Tron, lansat în 1982, a fost un eșec comercial, dar a devenit ulterior un titlu de cult datorită inovației sale vizuale și a conceptului SF. Continuarea din 2010, Tron: Legacy, a avut rezultate mai bune, cu încasări de 400 de milioane de dolari, însă fără să atingă succesul unor blockbustere contemporane precum Avatar.

De data aceasta, Tron: Ares nu a reușit să repete nici măcar acel nivel de interes. Deși fanii generației X au răspuns pozitiv, publicul tânăr, esențial pentru succesul oricărui film de mari dimensiuni, a lipsit aproape complet: doar 6% dintre spectatori au avut între 13 și 17 ani. Evaluările publicului au fost mediocre – un scor B+ pe CinemaScore, identic cu cel al filmului anterior – iar recomandările directe din partea spectatorilor s-au situat la doar 57%, insuficiente pentru un film care spera la o expansiune globală rapidă.

Analizând cauza principală a eșecului, specialiștii din industrie consideră că scenariul a fost punctul slab. Povestea a fost descrisă drept haotică și lipsită de emoție, incapabilă să aducă o perspectivă nouă asupra universului Tron. În ciuda efectelor vizuale spectaculoase, filmul a fost perceput ca un exercițiu tehnologic gol, fără coerență narativă.

Inițial, scenariul era o continuare directă a lui Tron: Legacy, dar regizorul Joachim Rønning a cerut modificări substanțiale. În final, mai mulți scenariști au fost implicați, inclusiv Billy Ray, nominalizat la Oscar pentru Captain Phillips, care a rescris anumite secvențe în timpul filmărilor. Schimbările de direcție și lipsa unei viziuni unice au dus, potrivit surselor interne, la un produs final lipsit de claritate și ritm.

Ce urmează pentru Tron și pentru Disney

Eșecul lui Tron: Ares ridică semne de întrebare cu privire la viitorul francizei. Mulți analiști consideră că aceasta și-a pierdut relevanța comercială, în ciuda unei baze de fani loiali. „Franciza este moartă”, au declarat unii critici după weekendul de deschidere, dar alții susțin că Tron ar putea reveni într-o altă formă, eventual prin proiecte de televiziune sau prin integrarea în platforma Disney+.

De altfel, filmul ar fi avut și un scop secundar: promovarea atracțiilor tematice Tron din parcurile Disney din Shanghai și Orlando, unde experiențele interactive inspirate din universul digital al seriei sunt printre cele mai populare. Din această perspectivă, Tron: Ares a funcționat mai degrabă ca o extensie de marketing decât ca un proiect cinematografic cu miză artistică.

Pentru Disney, care a suferit mai multe eșecuri în ultima perioadă – inclusiv The Marvels și Indiana Jones and the Dial of Destiny – pierderea asociată cu Tron: Ares adâncește o criză de direcție în portofoliul său de filme live-action. Studio-ul se confruntă tot mai mult cu dilema între exploatarea francizelor consacrate și nevoia de a inova narativ.

În timp ce alte serii SF, precum Dune, au reușit să renască printr-o abordare matură și coerentă, Tron: Ares demonstrează cât de riscant este să readuci la viață o marcă veche fără o idee puternică.

Chiar dacă timpul a vindecat eșecurile altor francize, de la Alien la Superman, în cazul lui Tron, renașterea pare tot mai puțin probabilă. După aproape cinci decenii de încercări, universul digital al seriei pare să fi rămas fără energie — o metaforă perfectă pentru un film care, deși plin de lumini și efecte, s-a stins rapid în întunericul sălii de cinema.