Tribunalul București a decis: Toto Dumitrescu va sta în arest la domiciliu, nu în arest preventiv
Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a scăpat de arestul preventiv. Tribunalul București a înlocuit măsura preventivă cu arestul la domiciliu, decizia fiind definitivă. Cazul a stârnit reacții în mediul public după implicarea tânărului într-un accident rutier în Capitală.

Detalii despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu

În urmă cu mai bine de o săptămână, Toto Dumitrescu, în vârstă de 27 de ani, a fost implicat într-un accident rutier pe străzile din București. Impactul s-a produs la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, în sectorul 1, perimetru apropiat de casa unde a locuit Nicolae Ceaușescu și Vila Lac 1.

”Conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră.

Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului și s-a ascuns, iar șoferița de 23 de ani a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Polițiștii l-au găsit pe tânăr după aproximativ 48 de ore și l-au dus la Institutul Național de Medicină Legală ”Prof. Dr. Mina Minovici” (INML), unde s-a constatat că acesta consumase substanțe interzise.

Cine este sportiva celebră rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu

Măsuri legale și decizia tribunalului

Inițial, Toto Dumitrescu a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Joi, Tribunalul București a decis, în urma contestației, înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, decizie care este definitivă, potrivit TVR Info.

Tânărul va sta acum în arest la domiciliu pe durata cercetărilor, fiind obligat să respecte restricțiile impuse de instanță. Decizia tribunalului a fost primită cu interes în mediul public, dat fiind faptul că fiul fostului internațional nu este la prima abatere de la lege.

Tânărul nu este la prima abatere de la lege

Acesta nu este primul incident al lui Toto Dumitrescu cu legea. În urmă cu aproximativ patru ani, tânărul a fost oprit pentru un control rutier, iar testele au arătat consum de două substanțe interzise.

La acea vreme, el a primit opt luni de închisoare cu suspendare. În prezent, ancheta continuă pentru săvârșirea infracțiunii de ”părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.

Rămâne de văzut dacă Tribunalul va menține măsura arestului la domiciliu până la finalizarea cercetărilor sau dacă vor apărea noi decizii în acest caz.

