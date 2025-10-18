„Trenul şi călătorii”, problema de matematică de clasa a III-a pe care mulţi adulţi nu o rezolvă

O problemă de clasa a III-a pune în dificultate numeroși adulți. Pare banală, dar necesită atenție și logică pas cu pas.

Deși la prima vedere pare un exercițiu elementar de adunare și scădere, problema „Trenul și călătorii” s-a dovedit un test eficient pentru a evalua atenția și capacitatea de a urmări o succesiune logică de pași. Mulți adulți se grăbesc să ofere un răspuns intuitiv, fără să țină cont de toate modificările succesive din enunț.

Problema sună astfel: „Într-un tren sunt 25 de călători. La prima stație coboară 7 și urcă 9. La a doua stație coboară 12 și urcă 5. Câți călători sunt în tren după a doua stație?”

Este un exercițiu clasic din manualele de clasa a III-a, menit să exerseze operațiile de adunare și scădere, dar mai ales atenția la ordinea evenimentelor. Mulți respondenți adulți greșesc pentru că sar peste o etapă, confundă ordinea coborârilor și urcărilor sau pierd din vedere numărul inițial.

De ce este atât de ușor să greșești

Problemele de tip „trenul și călătorii” sunt exemple tipice de atenție distributivă și necesită menținerea simultană a mai multor informații în minte. În contextul vieții de zi cu zi, adulții tind să simplifice și să estimeze rapid, fără a verifica fiecare pas.

Un alt factor este presiunea timpului sau încrederea excesivă în calculele mentale rapide. Mulți cred că pot face operațiile „dintr-o privire”, dar omit o scădere sau o adunare intermediară.

În plus, învățarea matematicii la vârste mici pune accent pe proces, nu doar pe rezultat. Elevii care rezolvă corect o astfel de problemă știu să scrie clar fiecare etapă, o abilitate pe care adulții o neglijează.

Rezolvarea pas cu pas

Inițial: 25 de călători. Prima stație: coboară 7, rămân 25 − 7 = 18.

Urcă 9, devin 18 + 9 = 27. A doua stație: coboară 12, rămân 27 − 12 = 15.

Urcă 5, devin 15 + 5 = 20.

După a doua stație, în tren sunt 20 de călători.

Deși rezultatul este simplu, drumul până la el arată cât de important este să urmezi cu răbdare fiecare pas logic, o lecție utilă nu doar pentru matematică, ci și pentru gândirea cotidiană.