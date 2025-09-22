Ultima ora
Trei furnizori de energie sub plafonul de 1,3 lei/kWh. Unul dintre ei, sancționat de ANRE
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, îi îndeamnă pe români să analizeze ofertele existente pe piață și să opteze pentru furnizorii care practică tarife mai mici decât plafonul reglementat anterior de 1,3 lei/kWh.

În urma liberalizării complete a pieței de energie, Ministerul Energiei recomandă consumatorilor să folosească comparatorul de prețuri ANRE pentru a identifica cele mai avantajoase contracte.

Ce opțiuni au consumatorii după liberalizarea pieței

Bogdan Ivan a precizat că în prezent există trei companii care oferă electricitate sub valoarea de 1,3 lei/kWh, nivelul plafonului aplicat până la 1 iulie 2025, potrivit HotNews.

Conform datelor oficiale, cel mai mic preț este cel oferit de Hidroelectrica, respectiv 1,07 lei/kWh. Urmează Nova Power & Gas, cu 1,12 lei/kWh, iar pe locul trei se află Grenerg, cu 1,2 lei/kWh.

Pentru consumatori, schimbarea furnizorului este gratuită și se poate face în termen de 24 de ore. Ministrul a subliniat că prețul mediu pe piața locală este în prezent de aproximativ 1,5 lei/kWh, unul dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană, comparativ cu media europeană de 1,28 lei/kWh.

Grenerg, ofertă competitivă dar cu probleme de credibilitate

Deși se numără printre furnizorii cu cele mai mici tarife pentru clienții casnici, Grenerg a atras atenția prin sancțiunile aplicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

În iunie 2025, compania a fost amendată cu 740.000 de lei pentru 84 de abateri, inclusiv încheierea de contracte fără acordul consumatorilor.

Reclamațiile au venit în special din județele Călărași și Tulcea, unde mai mulți locuitori au relatat că semnăturile lor, colectate în cadrul unor sondaje privind panouri solare, au fost utilizate ulterior pentru schimbarea furnizorului de energie.

ANRE a dispus revenirea clienților afectați la furnizorii inițiali și a transmis un avertisment ferm industriei, precizând că manipularea, inducerea în eroare și utilizarea abuzivă a datelor consumatorilor nu vor fi tolerate.

În august, Grenerg a primit o nouă amendă contravențională, după ce a refuzat să furnizeze date solicitate de autoritate. În mai 2025, compania raporta 23.421 de clienți, dintre care 97% casnici, și o licență de furnizare reînnoită pentru încă zece ani.

Ministerul Energiei a precizat, la solicitarea presei, că mesajul lui Bogdan Ivan nu a constituit o recomandare directă pentru un anumit furnizor, ci o încurajare pentru folosirea comparatorului ANRE, singurul instrument oficial care reflectă transparent prețurile din piață.

În ceea ce privește sancțiunile și verificarea respectării legislației, acestea rămân exclusiv în responsabilitatea ANRE.

Pentru consumatori, alegerea unui furnizor cu prețuri competitive rămâne o soluție la creșterea costurilor, însă cazurile recente arată importanța verificării atente a contractelor și a respectării drepturilor de către companii.

