Trei bucureșteni au fraudat sistemul SGR. Cum au reușit să facă asta, ce pedepse au primit

Trei persoane din București au fost condamnate cu suspendare după ce au comis o fraudă prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), obținând în mod ilegal aproape 60.000 de lei.

Infracțiunea a fost descoperită de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu cei trei inculpați.

Modul în care s-a desfășurat frauda cu Sistemul de Garanție-Returnare (SGR)

Potrivit procurorilor, în perioada august – septembrie 2024, cei trei bucureșteni au falsificat mai multe vouchere SGR cu cod unic de bare sau cod QR.

Aceștia au exploatat o vulnerabilitate a sistemului informatic care evidențiază încasarea voucherelor, prezentând aceleași serii de vouchere de 1.513 ori pentru a fi preschimbate în numerar.

Cei trei știau că voucherele prezentate erau deja folosite la un alt punct de lucru al supermarketului implicat, ceea ce a dus la un prejudiciu total de 58.670 lei pentru compania respectivă, un lanț internațional de supermarketuri de tip discount.

Frauda a fost posibilă prin combinarea falsificării documentelor cu lacunele sistemului digital de evidență a voucherelor.

Inițial, inculpații au fost arestați preventiv, însă ulterior s-a aplicat măsura controlului judiciar, care a fost prelungită.

În urma încheierii acordurilor de recunoaștere a vinovăției, instanța a decis condamnarea celor trei la pedepse cu închisoarea de 2 ani și 7 luni, respectiv 2 ani și 4 luni, dar acestea vor fi executate în modalitatea suspendării sub supraveghere.

Condamnarea și ce implicații legale există

Prin recunoașterea vinovăției, inculpații au beneficiat de procedura care permite instanței să stabilească pedepse mai blânde, însă cazul transmite un mesaj clar privind consecințele fraudelor în domeniul voucherelor și al sistemelor digitale de plată.

Frauda implică atât înșelăciunea, cât și falsul în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Practic, cei trei inculpați au creat și folosit documente contrafăcute pentru a obține bani în mod ilegal, afectând atât compania vizată, cât și încrederea publicului în mecanismul SGR.

Acest caz subliniază necesitatea digitalizării și verificării continue a sistemelor de plată și a voucherelor, pentru a preveni fraude similare în viitor.

Totodată, condamnările cu suspendare demonstrează că, deși legea poate fi aplicată mai blând în cazuri cu acorduri de recunoaștere, autoritățile urmăresc recuperarea prejudiciilor și sancționarea persoanelor implicate.

Astfel, frauda cu vouchere SGR din București arată cât de vulnerabile pot fi sistemele digitale în fața unor persoane care știu să exploateze lacunele acestora și subliniază necesitatea unor mecanisme mai stricte de control și securizare.