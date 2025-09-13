Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 12:55
de Diana Dumitrache

Lidl recompensează clienții care returnează ambalaje SGR. Cum poţi obţine un cupon de 25 de lei pentru sticlele reciclate

Lidl recompensează clienții care returnează ambalaje SGR. Cum poţi obţine un cupon de 25 de lei pentru sticlele reciclate
Lidl oferă mai mulţi bani pentru ambalajele SGR (Foto: Profimedia)

În perioada 15 – 17 septembrie 2025, Lidl desfășoară o campanie specială prin care clienții pot primi un cupon de cumpărături, cu o valoare de până la 25 de lei, dacă returnează ambalaje marcate cu simbolul SGR la aparatele de colectare din magazinele rețelei.

Cum funcționează campania Lidl?

Pentru a beneficia de ofertă, clienții Lidl trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

  • să returneze ambalajele cu sigla garanției (SGR) la aparatele de colectare Lidl, în perioada 15 – 17 septembrie 2025;
  • să utilizeze voucherul SGR eliberat de aparat pentru cumpărături în aceeași perioadă;
  • să scaneze cardul Lidl Plus la casa de marcat.

În funcție de valoarea voucherelor folosite, clienții vor primi, direct în aplicația Lidl Plus, un cupon de cumpărături. Cupoanele vor fi acordate în intervalul 18 – 19 septembrie, iar acestea pot fi folosite exclusiv în magazinele Lidl, între 22 – 28 septembrie 2025.

Vezi și:
Ce cumperi din Lidl cu 64 de euro, în Spania? O româncă a arătat toate produsele achiziţionate
Transformă-ți casa cu Click & Pick din Lidl Plus de la Lidl: Produse de calitate la prețuri accesibile

Cum se calculează valoarea cuponului de la Lidl

Valoarea cuponului acordat de Lidl depinde de totalul voucherelor SGR utilizate în perioada campaniei:

  • pentru vouchere de 10 lei, cuponul are valoarea de 10 lei;
  • pentru vouchere de 15 lei, cuponul este de 15 lei;
  • pentru vouchere de 20 lei, se oferă un cupon de 20 lei;
  • pentru vouchere de 25 lei sau mai mult, se primește un cupon maxim de 25 lei.

Trebuie menționat că, indiferent de valoarea totală a voucherelor depășind pragul de 25 lei, cuponul emis va fi tot de 25 de lei. De asemenea, fiecare client primește un singur cupon, cu o valoare cuprinsă între 10 și 25 de lei, TVA inclus.

Cupoanele primite pot fi utilizate doar în perioada 22 – 28 septembrie 2025, în toate magazinele Lidl din țară.

