Ultima ora
Emmy 2025: Adolescence, The Studio și The Pitt domină o seară plină de surprize. Lista completă a premiilor pentru cele mai bune seriale
15 sept. 2025 | 14:35
de Vieriu Ionut

Trei bărbați au încercat să spargă casa unui român din Italia, ce a urmat e de film

ACTUALITATE
Trei bărbați au încercat să spargă casa unui român din Italia, ce a urmat e de film
Un român din Italia a pus pe fugă trei hoți

În comunitățile de români din străinătate apar adesea povești care atrag atenția nu doar prin curaj, ci și prin determinarea celor implicați. Un episod recent petrecut în Italia a devenit subiect de discuție locală, după ce un conațional a reușit să își apere locuința și să îi alunge pe cei care încercau să îi fure bunurile. Modul în care s-a desfășurat întreaga scenă a fost descris de martori drept demn de un film de acțiune.

Atacul asupra locuinței și reacția surprinzătoare a proprietarului

Incidentul a avut loc atunci când trei indivizi au încercat să pătrundă în casa românului. Hoții credeau, probabil, că va fi o spargere rapidă și fără complicații, însă au dat peste o rezistență de neimaginat. În momentul în care a realizat ce se întâmplă, proprietarul nu a stat pe gânduri și a decis să se confrunte direct cu intrușii.

Ceea ce a urmat a transformat o tentativă de jaf într-o scenă care părea desprinsă dintr-un scenariu cinematografic. Românul a reușit să îl neutralizeze pe unul dintre atacatori într-un mod spectaculos, aruncându-l peste balcon, spre uluirea vecinilor care au auzit zgomotele.

Lupta corp la corp cu ceilalți agresori

Cei doi complici rămași au încercat să își ducă planul la capăt, însă au fost întâmpinați cu aceeași forță. Proprietarul, deși singur, nu s-a lăsat intimidat și a reușit să îi pună pe fugă după o confruntare directă. În cele din urmă, întreaga bandă a abandonat tentativa și a dispărut de la fața locului.

Acțiunea rapidă a românului a împiedicat ca situația să degenereze și să producă pagube materiale sau, mai grav, victime în familie. De altfel, reacția sa a fost lăudată de comunitatea locală, care îl vede acum drept un exemplu de curaj.

Reacția comunității și impactul asupra imaginii românilor

Vecinii au povestit că întreaga întâmplare a creat un val de admirație în cartier. Românul a devenit, într-un timp foarte scurt, un adevărat erou local, fiind apreciat pentru modul în care a reușit să facă față unei situații extreme.

Faptul că a avut curajul să se apere singur, în fața unor atacatori înarmați, i-a surprins pe mulți dintre cei care au aflat despre întâmplare. Povestea a circulat rapid în presă și pe rețelele sociale, aducând un plus de imagine comunității românești din Italia, adesea privită cu suspiciune în contextul știrilor negative.

Încercarea de jaf s-a terminat cu o victorie neașteptată pentru victimă și cu o lecție pentru atacatori. Cei trei au fost forțați să fugă, iar bărbatul a rămas cu reputația unui om care a avut puterea să își apere locuința cu propriile mâini.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Descoperire arheologică de excepție în Vâlcea: noi dovezi despre viața și ritualurile dacilor
Descoperire arheologică de excepție în Vâlcea: noi dovezi despre viața și ritualurile dacilor
Scandal uriaș într-un avion Tel Aviv – București: 7 pasageri s-au luat la bătaie din motive religioase
Scandal uriaș într-un avion Tel Aviv – București: 7 pasageri s-au luat la bătaie din motive religioase
Cât de greu le-a fost actorilor din filmul The Long Walk, după romanul lui Stephen King, să-și interpreteze rolurile. Marșul cel Lung, poate unul dintre cele mai așteptate filme de la cinema
Cât de greu le-a fost actorilor din filmul The Long Walk, după romanul lui Stephen King, să-și interpreteze rolurile. Marșul cel Lung, poate unul dintre cele mai așteptate filme de la cinema
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
Rabla 2025, criticat dur de producători: sprijin insuficient pentru mașinile electrice
Rabla 2025, criticat dur de producători: sprijin insuficient pentru mașinile electrice
Traian Băsescu, atac dur la ministrul Apărării după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al României: „Să fie cinstit cu populația, nu cu povești despre vegetația uscată”
Traian Băsescu, atac dur la ministrul Apărării după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al României: „Să fie cinstit cu populația, nu cu povești despre vegetația uscată”
Ce este diverticuloza intestinală, legătura cu sănătatea colonului. Cum o previi, conform medicilor
Ce este diverticuloza intestinală, legătura cu sănătatea colonului. Cum o previi, conform medicilor
Google și laureatul Nobel Demis Hassabis: în era inteligenței artificiale, cea mai importantă abilitate este să înveți continuu
Google și laureatul Nobel Demis Hassabis: în era inteligenței artificiale, cea mai importantă abilitate este să înveți continuu
Revista presei
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 16 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la bani
Playtech Știri
Tatăl Olgăi Barcari a murit. Concurenta de la Asia Express trece prin momente grele
Playtech Știri
Cum să coci vinetele pentru a nu fi amare. Aşa salvezi salata preferată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...