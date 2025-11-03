Trebuie să ștergi condensul de pe geamuri? Experții explică cum este bine să procedezi

Ultima ora
03 nov. 2025 | 15:16
de Badea Violeta

UTILE
Este necesar sa elimini condensul de pe geamuri? Sursa foto: Profimedia

Pe măsură ce temperaturile scad, condensul de pe ferestre devine o prezență zilnică în majoritatea locuințelor. Chiar dacă este un fenomen normal, modul în care gestionezi umezeala poate preveni deteriorarea ferestrelor și apariția mucegaiului. Iată ce trebuie să știi pentru a-ți păstra geamurile curate și în stare bună pe tot parcursul iernii.

Trebuie îndepărtat condensul format pe geamuri?

Fie că îți bei cafeaua de dimineață sau desfășori treburile casnice, este posibil să observi umezeală pe interiorul geamurilor.

”Dimineața, ar trebui să ștergeți cât mai repede condensul de pe ferestre. Acest lucru este important deoarece ștergerea condensului va ajuta la protejarea ferestrelor și pervazurilor, precum și la menținerea calității aerului din casa dvs. la un nivel sănătos, reducând riscul apariției mucegaiului”, spune Liam Spencer, proprietarul Northallerton Glass, potrivit womanandhome.com.

Ștergerea regulată a condensului nu este doar o chestiune de curățenie vizuală.

”Este absolut necesar să ștergeți condensul de pe ferestre, cel puțin o dată pe zi. Deși nu este obligatoriu, acest lucru ajută la prevenirea apariției mucegaiului și a igrasiei pe ferestre.

Acestea pot deteriora garniturile ferestrelor și orice obiecte aflate pe pervaz. De asemenea, odată evaporat, condensul va crește umiditatea din cameră”, confirmă Michael Bogoyavlenskiy, CEO al Cleaning Express.

Cum se îndepărtează corect condensul de pe geamuri

Există câteva metode eficiente pentru a curăța imediat geamurile: ”Cea mai bună metodă de a îndepărta imediat condensul de pe ferestre este să îl ștergeți cu un prosop, o cârpă din microfibră sau o racletă (care poate preveni apariția dungilor). Trebuie să uscați complet suprafața ferestrei, deoarece astfel veți împiedica formarea rapidă a condensului.

Dacă există o cantitate mare de condens, luați în considerare deschiderea ferestrei pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a permite evaporarea umezelii rămase”, explică Liam.

De asemenea, menținerea unui nivel optim de umiditate în cameră ajută la prevenirea condensului: ”Amplasarea unui dezumidificator în apropierea ferestrei afectate poate ajuta la reducerea nivelului de umiditate din aer. Acesta trebuie pornit mai întâi la o setare care îndepărtează condensul, apoi redus pentru a preveni reapariția acestuia”, adaugă el.

Ce alte măsuri previn condensul și mucegaiul

Pe lângă ștergerea zilnică a condensului, ventilația corectă este esențială. Deschiderea periodică a ferestrelor sau folosirea unui ventilator poate reduce acumularea de umiditate.

Păstrarea obiectelor personale departe de geam și utilizarea perdelelor care permit aerului să circule ajută de asemenea la protejarea pervazurilor.

Astfel, prin măsuri simple și constante, geamurile tale vor rămâne curate, iar condensul nu va provoca daune pe termen lung. Ștergerea imediată a apei și controlul umidității sunt cheia pentru ferestre rezistente și o locuință sănătoasă pe întreaga iarnă.

