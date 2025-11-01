Ultima ora
4 lucruri pe care trebuie să le elimini din casă ca să previi mucegaiul și umezeala, potrivit experților

UTILE
4 lucruri pe care trebuie să le elimini din casă ca să previi mucegaiul și umezeala, potrivit experților
FOTO: colaj Playtech.ro

Pe măsură ce temperaturile scad și zilele devin tot mai scurte, ne dorim ca locuința noastră să fie un spațiu cald, confortabil și primitor. Totuși, specialiștii avertizează că este esențial să facem o curățenie generală și să eliminăm obiectele inutile din casă în fiecare anotimp. Nu doar pentru starea noastră de bine, ci și pentru a preveni apariția umezelii și a mucegaiului.

Principala cauza a apariției mucegaiului

Potrivit experților în organizare, aglomerarea spațiului este una dintre cauzele principale ale formării mucegaiului. „Fiecare obiect pe care îl păstrăm ocupă spațiu, iar atunci când este lipit de un perete – mai ales unul exterior – împiedică circulația aerului. Acest lucru creează condițiile perfecte pentru apariția umezelii și a mucegaiului”, explică Shannon Murphy, organizator profesional și fondatoarea Simple Living Co.

Iată patru tipuri de obiecte pe care trebuie să le elimini sau să le reorganizezi urgent, dacă vrei o casă sănătoasă și fără mucegai!

1. Hârtii, reviste și cutii de carton

Hârtia absoarbe umezeala ca un burete. Max Wilson, cofondator Pocket Storage, avertizează: „Hârtiile, revistele și cutiile de carton vechi absorb umezeala din aer. Reciclează tot ce nu mai ai nevoie și păstrează documentele importante în dosare sau cutii din plastic etanș.” Înlocuiește depozitarea în carton cu recipiente de plastic cu capac, care protejează obiectele de deteriorare și previn condensul.

2. Hainele și lenjeriile în exces

Șifonierele și sertarele ticsite pot deveni adevărate „capcane de umezeală”. Sophia Lorimer, stilist sustenabil și expert în organizare, spune: „Când dulapurile sunt supraîncărcate, țesăturile nu pot respira, iar umezeala rămâne captivă.” Soluția? Scoate totul afară, curăță bine interiorul și păstrează doar hainele pe care le porți cu adevărat. Lasă aproximativ un spațiu de o palmă între umerașe pentru o circulație optimă a aerului. Poți adăuga și un dezumidificator pentru dulapuri, care absoarbe excesul de umiditate.

3. Obiectele depozitate în baie, bucătărie și spații tehnice

Aceste încăperi sunt cele mai expuse la umezeală, din cauza aburilor și a activităților zilnice. Ingrid Jansen și Lesley Spellman, de la The Declutter Hub, explică: „Baia, bucătăria și camera tehnică generează cel mai mult abur. Dacă ai grămezi de prosoape, coșuri de rufe prea pline sau dulapuri înghesuite, redu cantitatea și simplifică organizarea.” În plus, asigură-te că aerul circulă liber și că ferestrele sau gurile de ventilație nu sunt blocate de cutii sau pungi.

4. Mobilierul și cutiile lipite de pereții exteriori

Mulți nu își dau seama că mucegaiul apare adesea în spatele mobilei. „Dacă piesele de mobilier sau cutiile sunt lipite de pereții exteriori, pot bloca aerul și favoriza condensul. Lasă câțiva centimetri între obiecte și perete pentru o ventilație eficientă”, spun Ingrid și Lesley, potrivit idealhome.co.uk. În special în pivnițe sau poduri, unde circulația aerului e redusă, acest detaliu este esențial.

Pe lângă decluttering, experții recomandă și o tehnică germană simplă, dar eficientă, numită Stoßlüften – „ventilație prin șoc”. Deschide toate ferestrele pentru 10 minute toamna sau 5 minute iarna, de două ori pe zi, pentru a elimina aerul umed și a-l înlocui cu unul uscat și rece.

