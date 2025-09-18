Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 14:18
de Badea Violeta

Trebuie să plătești TVA la vânzarea unui apartament vechi? Totul despre noul regim fiscal

Social
Trebuie să plătești TVA la vânzarea unui apartament vechi? Totul despre noul regim fiscal
Este necesar sa achiti TVA la vanzarea unui apartament vechi? Sursa foto: Profimedia

Noile modificări fiscale din august 2025 aduc schimbări importante pentru piața imobiliară din România. Una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă TVA-ul se aplică și la vânzarea apartamentelor vechi. În cele ce urmează, explicăm pe înțelesul tuturor care sunt regulile actuale și ce alte taxe trebuie avute în vedere.

TVA la locuințe noi versus locuințe vechi

Taxa pe valoare adăugată (TVA) este una dintre cele mai cunoscute forme de impozitare indirectă și se adaugă, de regulă, la prețul bunurilor și serviciilor oferite de firme sau persoane juridice.

În imobiliare, TVA-ul se aplică în principal la vânzarea de locuințe noi – imobile care nu au mai fost locuite anterior sau care sunt vândute în primii ani de la finalizarea construcției.

Vezi și:
Nicușor Dan, despre Ilie Bolojan: ”Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați!” / ”A fost parte din înțelegere!”
Coaliția discută posibilitatea majorării TVA la 23% din 2026. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi

La 1 august 2025 a intrat în vigoare Legea nr. 141/2025, prin care cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%, iar cotele reduse anterioare (5% și 9%) au fost eliminate.

În prezent, achiziția unei locuințe noi presupune aplicarea unui TVA de 21%, cu foarte puține excepții pentru contractele încheiate înainte de această dată.

Se achită TVA la vânzarea unui apartament vechi?

Pentru locuințele vechi, regimul este diferit. Conform Codului fiscal, articolul 292, livrarea de construcții care nu sunt noi este scutită de TVA, fără drept de deducere.

Cu alte cuvinte, dacă apartamentul a fost deja locuit sau recepționat cu mai mult de un an în urmă, el este încadrat ca ”vechi” și tranzacția nu implică TVA.

Scutirea se aplică indiferent dacă vânzarea este făcută de o persoană fizică sau de o firmă, însă există o excepție: vânzătorul poate opta voluntar pentru taxarea cu TVA, mai ales atunci când tranzacția are loc între societăți comerciale sau când se dorește aplicarea mecanismului de taxare inversă.

În practică însă, marea majoritate a vânzărilor de apartamente vechi – mai ales cele între persoane fizice – se fac fără TVA, iar prețul stabilit în contract este prețul final.

Alte taxe și documente necesare la vânzarea unui apartament vechi

Chiar dacă TVA-ul nu se aplică, vânzătorii trebuie să ia în calcul alte obligații fiscale și acte obligatorii. Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare se achită la notar și variază în funcție de perioada de deținere: 1% din preț dacă apartamentul este deținut de peste 3 ani și 3% dacă este deținut de mai puțin de 3 ani.

Autentificarea contractului de vânzare este obligatorie la notar, iar onorariul variază în funcție de valoarea imobilului. De asemenea, sunt necesare certificatul de atestare fiscală, extrasul de carte funciară, certificatul de performanță energetică și, dacă este cazul, cadastru și intabulare. Aceste documente asigură legalitatea tranzacției și protejează atât vânzătorul, cât și cumpărătorul.

Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
Recomandări
Disney, Universal și Warner Bros dau în judecată compania chineză MiniMax pentru încălcarea drepturilor de autor
Disney, Universal și Warner Bros dau în judecată compania chineză MiniMax pentru încălcarea drepturilor de autor
Cât va costa întreținerea iarna 2025 la un apartament cu 2 sau 3 camere. Simulare de cheltuieli
Cât va costa întreținerea iarna 2025 la un apartament cu 2 sau 3 camere. Simulare de cheltuieli
Crezi că ai IQ de Einstein? Atunci poţi găsi în imagine alt număr în afară de 5610, în doar 7 secunde
Crezi că ai IQ de Einstein? Atunci poţi găsi în imagine alt număr în afară de 5610, în doar 7 secunde
Revolta ia amploare în Franţa, peste un milion de oameni sunt în stradă. Protestatarii au intrat în sediul Ministerului Economiei
Revolta ia amploare în Franţa, peste un milion de oameni sunt în stradă. Protestatarii au intrat în sediul Ministerului Economiei
Soarele devine tot mai activ, iar oamenii de știință de la NASA nu știu care este cauza fenomenului. Cum ne va afecta în viitor?
Soarele devine tot mai activ, iar oamenii de știință de la NASA nu știu care este cauza fenomenului. Cum ne va afecta în viitor?
Soarele se „trezește”: furtuni solare puternice pot provoca pene de curent și aurore spectaculoase, avertizează NASA
Soarele se „trezește”: furtuni solare puternice pot provoca pene de curent și aurore spectaculoase, avertizează NASA
Trump a încălcat din nou protocolul regal: cum l-a pus într-o situație neplăcută pe Regele Charles. Palatul Buckingham a intervenit
Trump a încălcat din nou protocolul regal: cum l-a pus într-o situație neplăcută pe Regele Charles. Palatul Buckingham a intervenit
Cum să crești un prun din sâmbure ca să îți ofere fructe delicioase ani la rând
Cum să crești un prun din sâmbure ca să îți ofere fructe delicioase ani la rând
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Playtech Știri
Raluca Moianu, confesiuni despre începuturile în carieră: „Plângeam în fiecare săptămână”. Cine i-a întins o mână când avea cea mai mare nevoie. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...