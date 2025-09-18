Trebuie să plătești TVA la vânzarea unui apartament vechi? Totul despre noul regim fiscal

Noile modificări fiscale din august 2025 aduc schimbări importante pentru piața imobiliară din România. Una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă TVA-ul se aplică și la vânzarea apartamentelor vechi. În cele ce urmează, explicăm pe înțelesul tuturor care sunt regulile actuale și ce alte taxe trebuie avute în vedere.

TVA la locuințe noi versus locuințe vechi

Taxa pe valoare adăugată (TVA) este una dintre cele mai cunoscute forme de impozitare indirectă și se adaugă, de regulă, la prețul bunurilor și serviciilor oferite de firme sau persoane juridice.

În imobiliare, TVA-ul se aplică în principal la vânzarea de locuințe noi – imobile care nu au mai fost locuite anterior sau care sunt vândute în primii ani de la finalizarea construcției.

La 1 august 2025 a intrat în vigoare Legea nr. 141/2025, prin care cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%, iar cotele reduse anterioare (5% și 9%) au fost eliminate.

În prezent, achiziția unei locuințe noi presupune aplicarea unui TVA de 21%, cu foarte puține excepții pentru contractele încheiate înainte de această dată.

Se achită TVA la vânzarea unui apartament vechi?

Pentru locuințele vechi, regimul este diferit. Conform Codului fiscal, articolul 292, livrarea de construcții care nu sunt noi este scutită de TVA, fără drept de deducere.

Cu alte cuvinte, dacă apartamentul a fost deja locuit sau recepționat cu mai mult de un an în urmă, el este încadrat ca ”vechi” și tranzacția nu implică TVA.

Scutirea se aplică indiferent dacă vânzarea este făcută de o persoană fizică sau de o firmă, însă există o excepție: vânzătorul poate opta voluntar pentru taxarea cu TVA, mai ales atunci când tranzacția are loc între societăți comerciale sau când se dorește aplicarea mecanismului de taxare inversă.

În practică însă, marea majoritate a vânzărilor de apartamente vechi – mai ales cele între persoane fizice – se fac fără TVA, iar prețul stabilit în contract este prețul final.

Alte taxe și documente necesare la vânzarea unui apartament vechi

Chiar dacă TVA-ul nu se aplică, vânzătorii trebuie să ia în calcul alte obligații fiscale și acte obligatorii. Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare se achită la notar și variază în funcție de perioada de deținere: 1% din preț dacă apartamentul este deținut de peste 3 ani și 3% dacă este deținut de mai puțin de 3 ani.

Autentificarea contractului de vânzare este obligatorie la notar, iar onorariul variază în funcție de valoarea imobilului. De asemenea, sunt necesare certificatul de atestare fiscală, extrasul de carte funciară, certificatul de performanță energetică și, dacă este cazul, cadastru și intabulare. Aceste documente asigură legalitatea tranzacției și protejează atât vânzătorul, cât și cumpărătorul.