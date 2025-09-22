Trebuie acordul vecinilor pentru construcţie? Legea spune clar

Ridicarea unei construcții implică o serie de responsabilități legale, iar în anumite situații, acordul vecinilor devine esențial. Mulți proprietari se întreabă dacă pot demara lucrări fără ca vecinii să fie consultați și care sunt obligațiile lor pentru a evita conflictele. Articolul de față detaliază situațiile în care legea impune consimțământul vecinilor și cum trebuie gestionate cazurile de refuz.

Când este necesar acordul vecinilor

De principiu, nu este nevoie de acordul vecinilor dacă lucrările se desfășoară conform autorizației de construcție și respectă toate măsurile de siguranță pentru clădirile deja existente. Aceste măsuri sunt stipulate în proiectul tehnic și în autorizația de construire sau demolare.

Există însă situații în care acordul vecinilor devine obligatoriu, conform Legii nr. 50/1991:

pentru construcțiile noi amplasate adiacent sau în imediata vecinătate a clădirilor existente, dacă sunt necesare măsuri de protecție a acestora;

pentru lucrări de construcții ce schimbă destinația clădirilor existente;

în cazul construcțiilor cu o destinație diferită față de clădirile învecinate.

Acordul vecinilor trebuie să fie dat în formă autentică, la notar, și are valabilitate strictă în aceste condiții. Legea definește ”lucrări de construcție” ca fiind orice edificii civile, industriale, agrozootehnice sau edilitare, inclusiv căi de comunicații, lucrări inginerești, desființarea construcțiilor existente sau demolările.

Refuzul vecinilor și soluțiile legale

Uneori, proprietarii vecini pot refuza acordul atunci când consideră că noua construcție le-ar putea aduce prejudicii: alipirea la zidul calcan, fundarea la o cotă mai adâncă sau afectarea luminii și a însoririi.

În cazul unui refuz nejustificat, legea permite solicitarea unei hotărâri judecătorești pentru constatarea unui abuz de drept din partea vecinului.

Zidul calcan reprezintă un perete exterior fără deschideri, destinat să fie acoperit de zidul unei clădiri vecine, situat la limita dintre două terenuri. Respectarea regulilor referitoare la distanțele minime și protecția drepturilor vecinilor este esențială pentru prevenirea litigiilor.

Obligațiile proprietarilor conform Codului Civil

Codul Civil, la articolele 611-615, stabilește limitele de proprietate și obligațiile proprietarilor:

menținerea unei distanțe minime de 60 cm față de linia de hotar;

orientarea streașinilor pentru ca apele pluviale să nu se scurgă pe terenul vecin;

evitarea deschiderilor sau ferestrelor în zidurile comune fără acordul vecinilor;

păstrarea unei distanțe de minim doi metri între fereastra sau balconul clădirii și fondul vecinului, precum și cel puțin un metru dacă acestea nu sunt paralele cu linia de hotar.

Orice derogare de la aceste reguli se poate face doar cu acordul vecinilor, în formă autentică, pentru a asigura respectarea drepturilor tuturor proprietarilor și pentru a evita eventuale conflicte.