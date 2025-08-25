Ultima ora
Actorul Mihai Călin, atac dur la adresa lui Sergiu Nicolaescu: „Un nenorocit” care copia filme și îl glorifica pe Ceaușescu
25 aug. 2025 | 18:26
de Ioana Bucur

Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul gratuit la asigurare medicală pentru ucraineni

Știri Externe
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul gratuit la asigurare medicală pentru ucraineni

Noul președinte naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a respins luni, prin veto, un proiect de lege care prelungea sprijinul financiar pentru refugiații ucraineni aflați în țară, relatează AFP. Șeful statului a precizat că ajutoarele ar trebui acordate doar ucrainenilor care muncesc în Polonia și a subliniat că nu își va „schimba părerea”.

Veto ajutoarelor pentru copiii refugiaţilor

După invazia Rusiei din februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiați ucraineni, în special femei și copii. Țara rămâne un aliat strategic al Kievului, fiind principalul coridor de tranzit pentru armament și ajutoare umanitare occidentale.

Proiectul, inițiat de guvernul proeuropean condus de Donald Tusk și adoptat de Parlament, prevedea prelungirea sprijinului financiar pentru copiii refugiaților până în martie 2026. Legea actuală expiră la sfârșitul lunii septembrie.

Vezi și:
Descoperire uimitoare în Europa – Scheletul complet al unui cavaler medieval, găsit sub o fostă gelaterie
Polonia reintroduce controalele la granițele cu Germania și Lituania. Cum explică decizia

Nawrocki, care în campanie a pledat pentru reducerea beneficiilor acordate refugiaților, a declarat că aceștia nu ar trebui să primească asigurare medicală gratuită dacă nu lucrează. „Aceasta creează o situație în care cetățenii polonezi sunt tratați mai prost decât invitații noștri ucraineni”, a spus el.

Decizia a stârnit reacții dure. Ministrul Muncii, Agnieszka Dziemianowicz-Bak, a condamnat veto-ul, afirmând că „nu putem pedepsi, din cauza pierderii locului de muncă, mai ales copiii nevinovați. Este ABC-ul decenței umane”.

Și mediul de afaceri a criticat poziția președintelui. Confederația patronală Lewiatan a numit măsura „o veste proastă” atât pentru refugiați, cât și pentru angajatorii lor, amintind că aproximativ 80% dintre ucrainenii aflați în Polonia lucrează – unul dintre cele mai ridicate procente din rândul refugiaților din statele OCDE.

Un raport Deloitte, realizat împreună cu UNHCR, arată că refugiații ucraineni au un impact pozitiv de 2,7% asupra PIB-ului polonez, câștig care ar putea fi pierdut dacă aceștia ar fi forțați să plece.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Amenzi de 370.000 lei pentru Hidroelectrica, PPC, Electrica și alți furnizori de energie. Neregulile descoperite de ANPC: clauze abuzive, emiterea facturilor cu întârziere, lipsa preţului final cu toate taxele incluse
Amenzi de 370.000 lei pentru Hidroelectrica, PPC, Electrica și alți furnizori de energie. Neregulile descoperite de ANPC: clauze abuzive, emiterea facturilor cu întârziere, lipsa preţului final cu toate taxele incluse
Fericirea, între iluzia consumului și sensul autentic al vieții. Ce au aflat cercetătorii despre ce ne face fericiți cu adevărat
Fericirea, între iluzia consumului și sensul autentic al vieții. Ce au aflat cercetătorii despre ce ne face fericiți cu adevărat
Fugarul Emil Gânj, urmărit de polițiști prin tunelurile secrete săpate acum 50 de ani. Ce au descoperit anchetatorii
Fugarul Emil Gânj, urmărit de polițiști prin tunelurile secrete săpate acum 50 de ani. Ce au descoperit anchetatorii
Primul tezaur de monede goților din România, expus la Muzeul Național de Istorie
Primul tezaur de monede goților din România, expus la Muzeul Național de Istorie
Unde să pleci în vacanță în septembrie 2025. Cele mai ieftine destinații turistice în prima lună de toamnă
Unde să pleci în vacanță în septembrie 2025. Cele mai ieftine destinații turistice în prima lună de toamnă
Recompense pentru hackeri etici: cum funcționează și unde dau greș programele de găsire a vulnerabilităților
Recompense pentru hackeri etici: cum funcționează și unde dau greș programele de găsire a vulnerabilităților
Medicul Flavia Grosan se dezice de mesajul apărut pe pagina sa de Facebook. Ce a ținut să puncteze, după valul de reacții: „Mi se pare dublă măsură”
Medicul Flavia Grosan se dezice de mesajul apărut pe pagina sa de Facebook. Ce a ținut să puncteze, după valul de reacții: „Mi se pare dublă măsură”
Alimentele „minune” pentru slăbit, între mit și realitate. De ce nu scapi de kilogramele în plus dacă bei apă cu lămâie. Nutriționist: „E chiar dăunător”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Alimentele „minune” pentru slăbit, între mit și realitate. De ce nu scapi de kilogramele în plus dacă bei apă cu lămâie. Nutriționist: „E chiar dăunător”. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!