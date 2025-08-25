Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul gratuit la asigurare medicală pentru ucraineni

Noul președinte naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a respins luni, prin veto, un proiect de lege care prelungea sprijinul financiar pentru refugiații ucraineni aflați în țară, relatează AFP. Șeful statului a precizat că ajutoarele ar trebui acordate doar ucrainenilor care muncesc în Polonia și a subliniat că nu își va „schimba părerea”.

Veto ajutoarelor pentru copiii refugiaţilor

După invazia Rusiei din februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiați ucraineni, în special femei și copii. Țara rămâne un aliat strategic al Kievului, fiind principalul coridor de tranzit pentru armament și ajutoare umanitare occidentale.

Proiectul, inițiat de guvernul proeuropean condus de Donald Tusk și adoptat de Parlament, prevedea prelungirea sprijinului financiar pentru copiii refugiaților până în martie 2026. Legea actuală expiră la sfârșitul lunii septembrie.

Nawrocki, care în campanie a pledat pentru reducerea beneficiilor acordate refugiaților, a declarat că aceștia nu ar trebui să primească asigurare medicală gratuită dacă nu lucrează. „Aceasta creează o situație în care cetățenii polonezi sunt tratați mai prost decât invitații noștri ucraineni”, a spus el.

Decizia a stârnit reacții dure. Ministrul Muncii, Agnieszka Dziemianowicz-Bak, a condamnat veto-ul, afirmând că „nu putem pedepsi, din cauza pierderii locului de muncă, mai ales copiii nevinovați. Este ABC-ul decenței umane”.

Și mediul de afaceri a criticat poziția președintelui. Confederația patronală Lewiatan a numit măsura „o veste proastă” atât pentru refugiați, cât și pentru angajatorii lor, amintind că aproximativ 80% dintre ucrainenii aflați în Polonia lucrează – unul dintre cele mai ridicate procente din rândul refugiaților din statele OCDE.

Un raport Deloitte, realizat împreună cu UNHCR, arată că refugiații ucraineni au un impact pozitiv de 2,7% asupra PIB-ului polonez, câștig care ar putea fi pierdut dacă aceștia ar fi forțați să plece.