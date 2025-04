Traseul turistic din România care a fascinat străinii. Îl numesc noul El Camino al Estului. Românii nu îl prea vizitează

România este țara în care frumusețea naturală se împletește cu istoria și tradițiile, iar Via Transilvanica este exemplul perfect de drum care oferă o experiență autentică și imersivă în peisaje de basm. Traseul de 1.400 de kilometri care traversează țara, de la nord la sud, leagă vechi drumuri comerciale și poteci de munte, și este denumit deja ”noul El Camino al Estului” de către turiștii internaționali. Însă, din păcate, românii nu par să fi descoperit încă la adevărata valoare acest traseu fascinant.

Un traseu cu poveste: Via Transilvanica

Desigur, Via Transilvanica nu este doar un traseu turistic obișnuit. Este o realizare a ecologistului Alin Ușeriu și a fratelui său Tiberiu, un ultramaratonist renumit, care au reușit să deschidă acest drum provocator, dar plin de frumusețe. Ei au înfruntat numeroase obstacole pentru a construi acest traseu care unește nu mai puțin de șapte regiuni ale României.

Și, ca o adevărată provocare, acest drum s-a transformat într-un colac de salvare economică pentru multe zone rurale care se confruntau cu exodul tinerelor generații. Într-un editorial publicat pe The Guardian, Damien Gabet povestește despre experiența sa de neuitat de a parcurge Via Transilvanica cu bicicleta, sub îndrumarea ghidului local Sergiu.

Traseul este deopotrivă solicitant și încântător, traversând peisaje montane, păduri dese și mănăstiri medievale. Gabet descrie în detaliu momentele din timpul turului, de la urcările dificile din Bucovina, la gusturile tradiționale oferite de localnici și la atmosfera unică pe care o oferă acest traseu.

Ce face Via Transilvanica specială pentru turiștii străini

Este evident că turiștii internaționali au descoperit deja farmecul deosebit al acestui traseu, iar Via Transilvanica atrage tot mai mulți cicliști și drumeți curioși să exploreze colțuri de natură și tradiție neatinse de agitația cotidiană.

În cele trei zile de excursie, Damien Gabet a pedalat prin peisaje spectaculoase care par să sfideze timpul, iar pe măsură ce înainta, a învățat să aprecieze nu doar efortul fizic necesar pentru a străbate acest traseu provocator, ci și legătura profundă dintre om și locurile pe care le traversează.

De la urcările abrupte ale Bucovinei până la drumurile șerpuitoare ale Transilvaniei, fiecare pas pe Via Transilvanica este o descoperire a unui trecut adânc înrădăcinat în prezent.

Experiențele culinare autentice, cu preparate tradiționale care îți răsfață simțurile, cazările din pensiuni pitorești, ce păstrează atmosfera rustică, și ospitalitatea caldă a localnicilor fac ca această aventură să devină o poveste de neuitat.

Oameni simpli și locuri tăcute, dar pline de viață, conturează un tablou de neprețuit, care lasă o amprentă adâncă în sufletul celor care aleg să parcurgă acest drum plin de magie și tradiție.

Un traseu care poate schimba vieți

În final, Via Transilvanica este mai mult decât o simplă destinație turistică. Este o oportunitate de a descoperi România într-un mod inedit, dar și o cale de a sprijini dezvoltarea economică a regiunilor rurale.