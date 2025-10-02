Traseele din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, închise din cauza vremii. Anunţ de la Salvamont Prahova

Salvamont Prahova a anunţat joi că toate traseele turistice de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar. Decizia a fost luată din cauza condiţiilor meteo severe prognozate la altitudini mari, unde sunt aşteptate ninsori abundente ce pot depune un strat de zăpadă de peste jumătate de metru.

Mai multe trase montane, închise din pricina vremii

„În această perioadă nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă. Toate traseele de abrupt din Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt declarate închise temporar”, au transmis reprezentanţii Salvamont Prahova.

Autorităţile atrag atenţia că, începând de joi şi în următoarele zile, vremea la munte va fi extrem de nefavorabilă. Meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă cuprins între 50 şi 80 de centimetri, în timp ce pe creste vântul va sufla puternic, spulberând zăpada şi formând troiene care ar putea depăşi un metru.

Salvamontiştii recomandă turiştilor să evite deplasările în zonele afectate, pentru a preveni riscurile majore generate de condiţiile meteo extreme.

Transalpina, închisă

Circulaţia pe Transalpina a fost din nou închisă începând de joi dimineaţă, aceasta fiind a doua oară în această săptămână când autorităţile iau o astfel de măsură din cauza condiţiilor meteo severe.

„Din cauza vremii nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 2 octombrie, ora 09:00, traficul rutier este oprit temporar pe DN 67C – Transalpina, pe tronsonul cuprins între kilometrii 34+800 şi 59+800, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea)”, a transmis Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Autorităţile au precizat că redeschiderea drumului va fi posibilă doar după ce vremea se va îmbunătăţi şi efectele ninsorii vor fi gestionate.

Nu este prima dată când circulaţia pe acest sector este restricţionată. În urmă cu doar două zile, aceeaşi porţiune de drum a fost închisă temporar din cauza viscolului şi a poleiului care au făcut impracticabilă şoseaua.

Conform prognozei meteorologice, de joi până sâmbătă seară temperaturile vor rămâne scăzute, vor fi ploi însemnate în sudul ţării, iar la munte va ninge consistent. La altitudini de peste 1.500 de metri, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 – 40 de centimetri, iar vântul va sufla cu putere, ceea ce va îngreuna suplimentar circulaţia rutieră.

Meteorologii avertizează că zonele montane şi sudice vor rămâne în continuare sub coduri de vreme rea, cu ploi abundente şi intensificări ale vântului.