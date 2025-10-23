Transilvania, destinația numărul 1 de Halloween în Europa: Lonely Planet plasează România înaintea Franței și Italiei

România se află, în această toamnă, în centrul atenției internaționale. Celebrul ghid de călătorii Lonely Planet a desemnat Transilvania drept cea mai bună destinație de Halloween din Europa, depășind orașe celebre precum Paris, Veneția sau Dublin. Cu peisaje misterioase, tradiții vechi și legende care îmbină realitatea cu supranaturalul, regiunea a devenit simbolul unei experiențe autentice și pline de farmec pentru turiștii din întreaga lume.

„În Transilvania, Halloweenul nu este doar o sărbătoare importată, ci o experiență care pare să facă parte din însăși identitatea locului”, notează jurnaliștii Lonely Planet. De la Castelul Bran, celebru în întreaga lume drept „Castelul lui Dracula”, la cetățile medievale din Sighișoara sau Brașov, turiștii au parte de un mix unic de istorie, mit și atmosferă gotică.

România devine capitala europeană a misterului

Sărbătoarea capătă aici un sens aparte. În locul decorațiunilor comerciale și al petrecerilor tematice obișnuite, vizitatorii descoperă o lume în care poveștile și legendele locale prind viață. În Sighișoara, locul de naștere al lui Vlad Țepeș, cetatea UNESCO se transformă într-o scenă vie, unde se organizează tururi tematice și evenimente culturale. Tot acolo, tradiții străvechi precum „Ucidera morților vii” atrag curioșii care vor să experimenteze ritualuri autentice, păstrate din vremuri îndepărtate.

În apropiere de Cluj-Napoca, pădurea Hoia-Baciu, considerată una dintre cele mai bântuite din lume, completează tabloul perfect al unei toamne transilvănene. Lonely Planet avertizează însă cu umor: „Asigurați-vă că știți drumul de întoarcere, nu ați vrea să rămâneți singuri aici, după căderea nopții”.

Mister, tradiție și natură – rețeta succesului turistic al Transilvaniei

Pe lângă aura sa mistică, Transilvania atrage turiștii și prin frumusețea naturală, gastronomia locală și ospitalitatea oamenilor. Satele ascunse printre dealuri, cetățile fortificate și mâncărurile tradiționale de toamnă completează o experiență pe care Lonely Planet o descrie drept „autentică și memorabilă”.

„Transilvania e mai mult decât o legendă, e un loc unde trecutul și miturile prind viață”, subliniază publicația. Pe lângă Bran și Sighișoara, turiștii sunt îndemnați să exploreze Brașovul, Sibiu, Râșnov sau Viscri – sate și orașe unde arhitectura veche și atmosfera liniștită creează un contrast fascinant cu poveștile despre vampiri și spirite rătăcitoare.

Lonely Planet plasează România pe locul 1 în topul celor mai bune destinații de Halloween din Europa, în fața unor locuri cu tradiție în celebrarea acestei sărbători, precum Irlanda, patria originală a Halloweenului, sau Franța, cunoscută pentru catacombele sale pline de mister.

România nu este însă singura țară care impresionează prin locuri cu atmosferă gotică. Parisul oferă vizitatorilor tururi în Catacombe, unde milioane de cranii și oase umane spun povești vechi de secole. În Veneția, Halloweenul devine o celebrare elegantă, cu baluri mascate și tururi nocturne pe canalele orașului, iar în Derry, Irlanda de Nord, are loc cel mai mare festival de Halloween din Europa.

Cu toate acestea, niciuna dintre aceste experiențe nu se compară cu autenticitatea Transilvaniei, spun autorii ghidului. Aici, decorul natural, tradițiile și legendele se îmbină perfect, oferind turiștilor o senzație unică de întoarcere în timp.

România, pe harta marilor destinații turistice ale toamnei

Succesul Transilvaniei în clasamentul Lonely Planet nu este singular. Tot mai multe destinații din România încep să atragă atenția publicațiilor internaționale. Platforma BoatBooker a inclus epava Evangelia din Costinești pe lista celor mai înfricoșătoare locuri de navigație din Europa, descriind-o drept un „monument al misterului și al istoriei scufundate”.

De asemenea, un studiu realizat de DiscoverCars a confirmat popularitatea turistică a țării. Două orașe românești se numără printre cele mai „bântuite” destinații de pe continent: Sibiul, clasat pe primul loc, cu 88 de puncte, și Brașovul, pe locul secund, cu 76 de puncte. Sibiu a fost descris ca „Orașul cu ochi”, datorită ferestrelor gotice care par să urmărească trecătorii, iar Brașovul a fost lăudat pentru străduțele sale medievale și atmosfera misterioasă.

Aceste clasamente confirmă că România a devenit o destinație preferată pentru turiștii pasionați de istorie, legende și mister, iar interesul pentru Transilvania crește constant. În special în preajma Halloweenului, regiunea înregistrează un număr record de rezervări, iar autoritățile locale profită de ocazie pentru a promova și turismul cultural, gastronomic și natural.

Tot mai multe agenții de turism includ trasee tematice „Dracula Experience”, tururi prin cetățile fortificate, plimbări de noapte în pădurea Hoia-Baciu și degustări de vinuri transilvănene. Pentru unii, este doar o aventură de sezon, dar pentru alții, Transilvania devine o destinație de suflet, unde tradițiile românești și legendele vechi se împletesc cu farmecul autentic al locului.

Distincția oferită de Lonely Planet nu este doar o victorie de imagine, ci și o confirmare a potențialului turistic al României. Transilvania nu mai este doar un decor pentru mitul lui Dracula, ci o regiune care a reușit să transforme misterul în brand cultural. Într-o Europă plină de destinații spectaculoase, România a dovedit că autenticitatea și tradițiile pot cântări mai mult decât orice artificiu modern.

Astfel, toamna aceasta, Transilvania nu mai este doar un loc de poveste, ci inima Halloweenului european – acolo unde legenda, istoria și natura se contopesc într-un spectacol unic, demn de primul loc în lume.