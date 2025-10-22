Ghidul complet al weekendului 24-26 octombrie în București: unde să mergi, ce să vezi şi cum să te simţi cu adevărat în spirit de Halloween

Weekendul acesta, între 24 și 26 octombrie, Bucureștiul se transformă într-un tărâm al distracției și al temelor de Halloween. Am selectat trei evenimente principale pe care merită să le ai pe radar: un festival major în aer liber, un târg tematic pentru toate vârstele și un concert aniversar pentru cei care vor altceva decât costume înfricoşătoare. În continuare vei găsi detalii utile — ce, unde, când, de ce merită — dar şi câteva sugestii pentru a-ţi planifica ieşirea.

Festivalul West Side Hallo Fest 2025 la Lacul Morii

Acest festival este considerat cel mai mare eveniment de Halloween din România. Are loc între 24 şi 26 octombrie 2025, la baza şi promenada digului de la Lacul Morii, iar accesul este gratuit în prima zi. În weekend, participanţii pot intra pe bază de bilet simplu sau abonament, în funcţie de zi.

Publicul este încurajat să vină costumat, iar zona festivalului va fi decorată complet în tematică de Halloween: dovleci luminoși, instalații cu fum și lumini, zone de fotografie și o scenă mare unde vor urca trupe și DJ-i locali. Pentru familii există o zonă dedicată copiilor, cu activități sigure și creative.

De ce merită să mergi? Dacă vrei să trăieşti cu adevărat spiritul Halloween-ului într-un cadru mare, cu atmosferă festivă și oameni care se bucură de decorurile tematice, acesta e locul ideal. Lacul Morii oferă un cadru spectaculos, mai ales seara, când luminițele și instalațiile se reflectă în apă. Vineri poţi profita de intrarea gratuită, iar sâmbătă și duminică e bine să îţi cumperi biletele din timp pentru a evita aglomerația.

Târgul tematic Spooky Fest 2025 – pentru iubitorii de artizanat și vibe relaxat

Dacă preferi ceva mai intim și creativ, Spooky Fest 2025 este alegerea perfectă. Evenimentul are loc între 25 și 26 octombrie, într-o locație centrală din București, și reunește zeci de artizani, designeri și tineri creatori. Poţi descoperi standuri cu produse handmade, decorațiuni de Halloween, dulciuri tematice și costume originale.

Atmosfera e relaxată, cu muzică live, zone de chill și ateliere de creație. Există chiar și un colț foto decorat cu dovleci uriași și o zonă de face-painting pentru copii. De asemenea, în fiecare seară se organizează mici concursuri de costume și premii pentru cele mai inspirate apariții.

De ce merită să mergi? Spooky Fest e ideal dacă vrei să te bucuri de spiritul sărbătorii fără aglomerația unui festival uriaș. Poţi petrece câteva ore plimbându-te printre standuri, degustând preparate de sezon și descoperind idei de decor pentru acasă. E un eveniment potrivit atât pentru cupluri, cât și pentru grupuri de prieteni sau familii cu copii.

Concert aniversar Grimus – 20 de ani de activitate la Quantic Pub

Pentru cei care preferă muzica în locul petrecerilor tematice, trupa românească Grimus celebrează două decenii de activitate printr-un concert special pe 24 octombrie 2025, la Quantic Pub. Va fi o seară dedicată fanilor formației, dar și tuturor celor care iubesc rockul alternativ românesc.

Concertul promite un setlist extins, cu hituri din toate perioadele trupei și câteva momente surpriză. Spațiul de la Quantic e cunoscut pentru acustica bună și atmosfera prietenoasă, iar seara de vineri va marca startul perfect al unui weekend plin de evenimente.

De ce merită să mergi? Dacă vrei o seară dinamică, dar diferită de agitația petrecerilor în costume, concertul Grimus e alegerea potrivită. Poţi combina acest eveniment cu festivalul de la Lacul Morii sau cu târgul Spooky Fest, transformând weekendul într-o experiență completă.

Sfaturi utile pentru tine

Verifică prognoza meteo înainte de a pleca. Toamna în București poate aduce serile răcoroase, mai ales în zonele deschise precum Lacul Morii.

Ia o jachetă călduroasă și pantofi comozi. Vei merge mult, iar vremea poate fi capricioasă.

Dacă alegi festivalul, încearcă să ajungi devreme pentru a evita cozile la intrare și la food court.

Pentru târg, mergi în prima parte a zilei pentru a descoperi standurile înainte să se aglomereze.

Iar pentru concert, rezervă locurile din timp – evenimentul Grimus e așteptat să fie sold-out.

Bucureștiul are în acest weekend o ofertă bogată și diversificată: poţi dansa la West Side Hallo Fest, poţi cumpăra suveniruri tematice la Spooky Fest sau poţi fredona melodiile Grimus la Quantic. Indiferent de alegere, atmosfera de Halloween va domina orașul, iar tu poţi profita de fiecare clipă. Planifică-ţi programul, pregăteşte costumul și bucură-te de unul dintre cele mai animate sfârșituri de octombrie din ultimii ani.