22 oct. 2025 | 14:40
de Iulia Kelt

ChatGPT, acuzat că scotocește după bunul plac prin arhiva Revistei Transilvania. Cum a devenit Sibiul centrul disputei etice în materie de inteligență artificială și drepturi de autor

ChatGPT se inspiră din revistele românești / Foto: Colaj Playtech realizat cu ajutorul AI

O dispută privind folosirea textelor științifice de către sisteme de inteligență artificială a atras atenția mediului academic din Sibiu.

Mai mulți autori și profesori au reacționat după ce programele AI au început să scaneze și să descarce conținut de pe platforme precum Academia.edu sau site-uri locale de cercetare.

Scriitorul Radu Vancu a confirmat că arhiva online a Revistei Transilvania a fost vizată de mii de boți ChatGPT, care au descărcat articolele publicate acolo, potrivit publicației sibiene Turnul Sfatului.

Potrivit acestuia, fenomenul s-a extins și la alte platforme culturale, cum ar fi Muzeul Digital al Romanului Românesc.

Vancu consideră că lipsa unui dialog și a unor compensații pentru autorii de conținut reprezintă o problemă morală și juridică gravă.

Autorii cer reglementări internaționale pentru folosirea conținutului academic

Radu Vancu subliniază că fenomenul nu mai poate fi oprit, iar soluția ar trebui să vină prin reglementări internaționale.

„Este imoral să folosești textele altora fără acord și fără plata drepturilor de autor. În unele țări, artiștii au câștigat deja procese împotriva companiilor AI”, a spus el.

În opinia sa, doar presiunea guvernelor asupra marilor companii tehnologice poate duce la transparență privind algoritmii de antrenare a modelelor AI.

Istoricul Silviu Purece, care a publicat numeroase lucrări pe Academia.edu, afirmă că nu intenționează să le șteargă, preferând să vadă mai întâi cum vor fi utilizate aceste informații. „Nu vreau să blochez accesul la cunoaștere.

Dacă scriem doar pentru noi, atunci munca noastră nu-și mai are rostul”, a declarat el. Într-o notă similară, profesorul Marian Țiplic consideră că eliminarea studiilor din mediul online ar fi o măsură exagerată. El atrage atenția că scopul platformelor academice este tocmai promovarea liberă a conținutului științific deja publicat.

Bibliotecarii și cercetătorii din Sibiu nu vor să se retragă din mediul digital

Directorul Bibliotecii ASTRA, Răzvan Pop, consideră că prezența lucrărilor în mediul online este benefică, inclusiv pentru sistemele de inteligență artificială.

„Dacă AI-ul folosește informații validate științific, nu poate fi decât un lucru bun. Nu am motive să-mi retrag lucrările; ele sunt disponibile oricui dorește să le consulte”, a afirmat el.

Dezbaterea de la Sibiu se înscrie într-un context european mai larg. Uniunea Europeană a formulat încă din 2018 principiile pentru o inteligență artificială fiabilă, bazată pe trei piloni: legalitate, etică și robustețe.

Ghidul emis de „Grupul de experți la nivel înalt privind inteligența artificială” recomandă ca fiecare sistem AI să respecte legile, valorile morale și să funcționeze într-un mod sigur din punct de vedere social și tehnic.

Astfel, cazul Revistei Transilvania readuce în atenție întrebarea esențială: cum pot fi protejate creațiile intelectuale într-o eră în care AI-ul învață din tot ce este public online? Comunitatea academică din Sibiu cere o soluție bazată nu pe retragere, ci pe reglementare și responsabilitate.

